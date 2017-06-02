Алексей Кудрин: экономический рост упирается в отсутствие навыков и умений

Одна из проблем, которые тормозят экономический рост России, — недостаток людей, которые хотят заниматься предпринимательством. Об этом в интервью НТВ на форуме в Петербурге заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
Алексей Кудрин: «Чтобы страна быстро росла, нужно больше инициативных энергичных людей, имеющих соответствующие навыки, умения, профессионализм, в том числе в технологическом развитии. А у нас таких людей, способных создавать новые компании, развивать их в новых технологических отраслях, просто очень мало. Мы их не воспитали, у нас нет этой культуры . Поэтому мы пишем (в программе развития до 2035 год — Прим.ред.), как это можно сделать. Один из путей — это приватизация крупных корпораций, чтобы там больше частные интересы, частная инициатива работала».
По словам Кудрина, «это не болезненная история».
Алексей Кудрин: «Да, это перестройка. Когда наши неуклюжие госкомпании, которые требуют дотаций и льгот, станут более свободными, им придется на рынке договариваться быть активнее. Это создаст новые возможности для роста в России».
По словам Кудрина, деньги от такой приватизации следует потратить на дороги, переоснащение медицины и создание технологических кластеров в университетах. Последнее даст дополнительный толчок развитию.
Алексей Кудрин: «Это просто перестройка, это перенаправление потоков. Без производительности мы не сможем иметь больших темпов роста. У нас демографическая яма сейчас, у нас каждый год сокращается количество трудоспособного населения по разным причинам. Во что упирается сегодняшний экономический рост России — это в навыки, умения, компетенции. Это понятно: мы из Советского Союза, мы из государственной экономики. Мы должны барьеры на этом пути активности снять».
анонсировали новое телешоу об инновациях и предпринимателях. Всероссийский отбор самых интересных стартапов будет проходить на специально созданной онлайн-платформе в течение нескольких месяцев.
Кудрин также ответил на упреки в том, что он «идет на поводу у МВФ». Мы публикуем полную видеоверсию интервью главы Центра стратегических разработок.
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По словам Кудрина, «это не болезненная история».
Алексей Кудрин: «Да, это перестройка. Когда наши неуклюжие госкомпании, которые требуют дотаций и льгот, станут более свободными, им придется на рынке договариваться быть активнее. Это создаст новые возможности для роста в России».
По словам Кудрина, деньги от такой приватизации следует потратить на дороги, переоснащение медицины и создание технологических кластеров в университетах. Последнее даст дополнительный толчок развитию.
Алексей Кудрин: «Это просто перестройка, это перенаправление потоков. Без производительности мы не сможем иметь больших темпов роста. У нас демографическая яма сейчас, у нас каждый год сокращается количество трудоспособного населения по разным причинам. Во что упирается сегодняшний экономический рост России — это в навыки, умения, компетенции. Это понятно: мы из Советского Союза, мы из государственной экономики. Мы должны барьеры на этом пути активности снять».
анонсировали новое телешоу об инновациях и предпринимателях. Всероссийский отбор самых интересных стартапов будет проходить на специально созданной онлайн-платформе в течение нескольких месяцев.
Кудрин также ответил на упреки в том, что он «идет на поводу у МВФ». Мы публикуем полную видеоверсию интервью главы Центра стратегических разработок.
Все интервью с форума, а также новости и прямые трансляции можно смотреть и читать не только на нашем сайте, но и в приложениях для Android и iOS.
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