Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
Онлайн на сайте
Пленарное заседание
Онлайн на сайте
Экономика 1000 городов
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.06, 16:31
    Алексей Кудрин: экономический рост упирается в отсутствие навыков и умений. Кудрин, интервью, технологии, экономика и бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Алексей Кудрин: экономический рост упирается в отсутствие навыков и умений

    5 комментариев

    Алексей Кудрин: экономический рост упирается в отсутствие навыков и умений

    Алексей Кудрин: экономический рост упирается в отсутствие навыков и умений

      Одна из проблем, которые тормозят экономический рост России, — недостаток людей, которые хотят заниматься предпринимательством. Об этом в интервью НТВ на форуме в Петербурге заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

      Алексей Кудрин: «Чтобы страна быстро росла, нужно больше инициативных энергичных людей, имеющих соответствующие навыки, умения, профессионализм, в том числе в технологическом развитии. А у нас таких людей, способных создавать новые компании, развивать их в новых технологических отраслях, просто очень мало. Мы их не воспитали, у нас нет этой культуры . Поэтому мы пишем (в программе развития до 2035 год — Прим.ред.), как это можно сделать. Один из путей — это приватизация крупных корпораций, чтобы там больше частные интересы, частная инициатива работала».

      По словам Кудрина, «это не болезненная история».

      Алексей Кудрин: «Да, это перестройка. Когда наши неуклюжие госкомпании, которые требуют дотаций и льгот, станут более свободными, им придется на рынке договариваться быть активнее. Это создаст новые возможности для роста в России».

      По словам Кудрина, деньги от такой приватизации следует потратить на дороги, переоснащение медицины и создание технологических кластеров в университетах. Последнее даст дополнительный толчок развитию.

      Алексей Кудрин: «Это просто перестройка, это перенаправление потоков. Без производительности мы не сможем иметь больших темпов роста. У нас демографическая яма сейчас, у нас каждый год сокращается количество трудоспособного населения по разным причинам. Во что упирается сегодняшний экономический рост России — это в навыки, умения, компетенции. Это понятно: мы из Советского Союза, мы из государственной экономики. Мы должны барьеры на этом пути активности снять».

      Напомним, что НТВ и «Внешэкономбанк» сегодня анонсировали новое телешоу об инновациях и предпринимателях. Всероссийский отбор самых интересных стартапов будет проходить на специально созданной онлайн-платформе в течение нескольких месяцев.

      Кудрин также ответил на упреки в том, что он «идет на поводу у МВФ». Мы публикуем полную видеоверсию интервью главы Центра стратегических разработок.

      Все интервью с форума, а также новости и прямые трансляции можно смотреть и читать не только на нашем сайте, но и в приложениях для Android и iOS.

      Новости по теме

      ПМЭФ-2017

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru