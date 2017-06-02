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  • 02.06, 16:31

    На ПМЭФ-2017 нашлись инвесторы для строительства города-спутника Южный под Петербургом

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    На ПМЭФ-2017 нашлись инвесторы для строительства города-спутника Южный под Петербургом

    На <nobr>ПМЭФ-2017</nobr> нашлись инвесторы для строительства <nobr>города-спутника</nobr> Южный под Петербургом

    Инвестиции в один из стратегических проектов Северной столицы составят $100 млн. Их выделит Российский фонд прямых инвестиций и международная корпорация Renaissance construction.

    Соответствующее соглашение о намерениях подписано сегодня на полях Петербургского международного экономического форума. Как рассказал «Фонтанке» инициатор строительства Южного, владелец компании «Старт-Девелопмент» Захар Смушкин, вложения в $100 млн поделят РФПИ и Renaissance construction.

    Проект города-спутника Южный стартовал в 2011 году. Общий объем инвестиций составляет 219 млрд рублей. Строительство должно начаться в Пушкинском районе Петербурга в 2018 году, а завершиться — в 2033-м. Проект уже обсуждался с горожанами на стадии дискуссии по Правилам землепользования и застройки. На территории Южного возникнет 4,3 млн кв. м жилья и еще 1 млн кв. м коммерческой недвижимости. Площадь города-спутника составит около 2 тыс. гектаров.

    Прямые трансляции с форума в Петербурге можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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