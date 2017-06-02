На ПМЭФ-2017 нашлись инвесторы для строительства города-спутника Южный под Петербургом

Инвестиции в один из стратегических проектов Северной столицы составят $100 млн. Их выделит Российский фонд прямых инвестиций и международная корпорация Renaissance construction.
Соответствующее соглашение о намерениях подписано сегодня на полях Петербургского международного экономического форума. Как рассказал «Фонтанке» инициатор строительства Южного, владелец компании «Старт-Девелопмент» Захар Смушкин, вложения в $100 млн поделят РФПИ и Renaissance construction.
Проект города-спутника Южный стартовал в 2011 году. Общий объем инвестиций составляет 219 млрд рублей. Строительство должно начаться в Пушкинском районе Петербурга в 2018 году, а завершиться — в 2033-м. Проект уже обсуждался с горожанами на стадии дискуссии по Правилам землепользования и застройки. На территории Южного возникнет 4,3 млн кв. м жилья и еще 1 млн кв. м коммерческой недвижимости. Площадь города-спутника составит около 2 тыс. гектаров.
Прямые трансляции с форума в Петербурге можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
Проект города-спутника Южный стартовал в 2011 году. Общий объем инвестиций составляет 219 млрд рублей. Строительство должно начаться в Пушкинском районе Петербурга в 2018 году, а завершиться — в 2033-м. Проект уже обсуждался с горожанами на стадии дискуссии по Правилам землепользования и застройки. На территории Южного возникнет 4,3 млн кв. м жилья и еще 1 млн кв. м коммерческой недвижимости. Площадь города-спутника составит около 2 тыс. гектаров.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии