«Мы живем в долг»: глава Минфина предупредил о грядущих непростых годах

Антон Силуанов заявил, что сейчас Россия «живет в долг», и сообщил, что Резервный фонд могут начать тратить ближе к зиме.
Глава Минфина отметил, что средняя цена нефти в следующем году снизится до 40 долларов за баррель. Необходимо скорректировать бюджет на 2018 год с учетом текущих прогнозов и сделать его сбалансированным.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Мы сейчас, по сути, живем в долг, проедая резервы. Нам придется пройти непростые годы — 2018 и 2019».
А с 2020 года, по словам Силуанова, можно будет наращивать расходы на 0,5 трлн рублей в год без последствий для устойчивости бюджета, сообщает ТАСС.
Также министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что Минфин может начать тратить Резервный фонд к концу осени — ближе к зиме. При этом Силуанов отметил, что власти стараются «максимально отдалить это решение», передает РИА Новости.
Накануне, в первый день форума, Антон Силуанов отметил, что в настоящее время Россия «проедает» те ресурсы, которые были созданы Алексее Кудрине, и призвал перестать жить в долг.
Согласно действующему закону о бюджете, Минфин в 2017 году планировал полностью потратить Резервный фонд, использовав на финансирование дефицита 1,15 трлн рублей, а также направить на эти цели из ФНБ еще 668,2 млрд рублей.
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Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Мы сейчас, по сути, живем в долг, проедая резервы. Нам придется пройти непростые годы — 2018 и 2019».
А с 2020 года, по словам Силуанова, можно будет наращивать расходы на 0,5 трлн рублей в год без последствий для устойчивости бюджета, сообщает ТАСС.
Также министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что Минфин может начать тратить Резервный фонд к концу осени — ближе к зиме. При этом Силуанов отметил, что власти стараются «максимально отдалить это решение», передает РИА Новости.
Накануне, в первый день форума, Антон Силуанов отметил, что в настоящее время Россия «проедает» те ресурсы, которые были созданы Алексее Кудрине, и призвал перестать жить в долг.
Согласно действующему закону о бюджете, Минфин в 2017 году планировал полностью потратить Резервный фонд, использовав на финансирование дефицита 1,15 трлн рублей, а также направить на эти цели из ФНБ еще 668,2 млрд рублей.
Прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
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