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  • 02.06, 16:31

    Туриста из России нашли повешенным в гостинице на Пхукете

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    Туриста из России нашли повешенным в гостинице на Пхукете

    Туриста из России нашли повешенным в гостинице на Пхукете

    Тело российского туриста обнаружено в одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде.

    Тело гражданина РФ нашли сотрудники отеля. Горничная пришла, чтобы убрать номер, однако не смогла попасть в него, так как дверь была заперта изнутри. Тогда сотрудники гостиницы через балкон попали в номер и обнаружили повешенного россиянина.

    Как рассказали в отеле, 42-летний турист заселился в понедельник, 29 мая, один и должен был выписаться в день трагедии.

    Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Следов борьбы ни на теле туриста не обнаружено, передает Phuket News.

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