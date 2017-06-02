Туриста из России нашли повешенным в гостинице на Пхукете

Тело российского туриста обнаружено в одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде.
Тело гражданина РФ нашли сотрудники отеля. Горничная пришла, чтобы убрать номер, однако не смогла попасть в него, так как дверь была заперта изнутри. Тогда сотрудники гостиницы через балкон попали в номер и обнаружили повешенного россиянина.
Как рассказали в отеле, 42-летний турист заселился в понедельник, 29 мая, один и должен был выписаться в день трагедии.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Следов борьбы ни на теле туриста не обнаружено, передает Phuket News.
Как рассказали в отеле, 42-летний турист заселился в понедельник, 29 мая, один и должен был выписаться в день трагедии.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Следов борьбы ни на теле туриста не обнаружено, передает Phuket News.
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