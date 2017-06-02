Путин: в экономике РФ началась новая фаза подъема

Президент РФ Владимир Путин сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что ВВП России растет третий квартал подряд.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что экономика России сейчас переживает сложный, но интересный период, рост инвестиций в Россию превышает рост ВВП. Глава государства сообщил, что за первые три месяца 2017 года приток прямых инвестиций в РФ составил 7 млрд долларов — «это лучший показатель за соответствующий период за последние три года», подчеркнул он.
Владимир Путин, президент РФ: «В экономике началась новая фаза подъема: ВВП России растет третий квартал подряд, по предварительным оценкам, в апреле прирост составил уже 1,4%. Увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов… Специалисты считают именно эти индикаторы важными признаками оживления экономики и подъема потребительского спроса».
Кроме того, большое внимание в своем выступлении Путин уделил новым технологиям, а именно — цифровой экономике. По словам президента, именно она является основой будущего развития.
Владимир Путин: «Цифровая экономика — основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменять формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, а следовательно — задает новую парадигму развития государства, экономики, всего общества. В этой логике мы будем строить нашу экономическую и технологическую политику, промышленность, инфраструктуру, формировать открытую, свободную деловую среду, гибкий рынок труда, решать задачи, которые позволят обеспечить долгосрочный рост».
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Владимир Путин, президент РФ: «В экономике началась новая фаза подъема: ВВП России растет третий квартал подряд, по предварительным оценкам, в апреле прирост составил уже 1,4%. Увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов… Специалисты считают именно эти индикаторы важными признаками оживления экономики и подъема потребительского спроса».
Кроме того, большое внимание в своем выступлении Путин уделил новым технологиям, а именно — цифровой экономике. По словам президента, именно она является основой будущего развития.
Владимир Путин: «Цифровая экономика — основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменять формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, а следовательно — задает новую парадигму развития государства, экономики, всего общества. В этой логике мы будем строить нашу экономическую и технологическую политику, промышленность, инфраструктуру, формировать открытую, свободную деловую среду, гибкий рынок труда, решать задачи, которые позволят обеспечить долгосрочный рост».
Прямые трансляции с форума в Петербурге можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
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