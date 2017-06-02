DJ Грув сделал ремикс гимна для нового проекта НТВ «Ты супер! Танцы»

Недавно телеканал НТВ объявил о начале кастингов в новый международный конкурс «Ты супер! Танцы» для детей, оставшихся без попечения родителей. Одаренные ребята, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, смогут продемонстрировать свои танцевальные таланты, а помогут им в этом лучшие хореографы страны.
Пока неизвестно, кто примет участие в шоу, так как кастинги только начались. Зато гимн для нового проекта уже написан, точнее, превращен в танцевальный ремикс. Знаменитый DJ Грув вызвался придать гимну вокального проекта «Ты супер!» — «Выше солнца и выше птиц» модный электронный акцент.
DJ Грув, музыкант: «Я считаю, что танцевать может каждый! Танцы приносят в жизнь огромный позитив, также, как и хорошая музыка! Электронную версию гимна я сделал буквально на одном дыхании. Надеюсь, получившийся ремикс вдохновит участников и принесет им удачу!»
Проект «Ты супер! Танцы» телеканала НТВ стартует осенью 2017 года. Новое танцевальное шоу дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о своем таланте.
Ты супер!», которая была запущена несколько месяцев назад. Зрителям НТВ предложили спеть гимн детского вокального конкурса «Выше солнца и выше птиц» и разместить видеозапись исполнения в социальных сетях. Лучших участников караоке-акции вся страна увидит в эфире НТВ.
DJ Грув, музыкант: «Я считаю, что танцевать может каждый! Танцы приносят в жизнь огромный позитив, также, как и хорошая музыка! Электронную версию гимна я сделал буквально на одном дыхании. Надеюсь, получившийся ремикс вдохновит участников и принесет им удачу!»
Проект «Ты супер! Танцы» телеканала НТВ стартует осенью 2017 года. Новое танцевальное шоу дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о своем таланте.
Ты супер!», которая была запущена несколько месяцев назад. Зрителям НТВ предложили спеть гимн детского вокального конкурса «Выше солнца и выше птиц» и разместить видеозапись исполнения в социальных сетях. Лучших участников караоке-акции вся страна увидит в эфире НТВ.
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