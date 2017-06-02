Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
Онлайн на сайте
Пленарное заседание
Онлайн на сайте
Экономика 1000 городов
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.06, 16:31

    DJ Грув сделал ремикс гимна для нового проекта НТВ «Ты супер! Танцы»

    комментировать
    DJ Грув сделал ремикс гимна для нового проекта НТВ «Ты супер! Танцы»

    DJ Грув сделал ремикс гимна для нового проекта НТВ «Ты супер! Танцы»

    DJ Грув сделал ремикс гимна для нового проекта НТВ «Ты супер! Танцы»
  • Фото: audioschool.ru /facebook.com

    • Недавно телеканал НТВ объявил о начале кастингов в новый международный конкурс «Ты супер! Танцы» для детей, оставшихся без попечения родителей. Одаренные ребята, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, смогут продемонстрировать свои танцевальные таланты, а помогут им в этом лучшие хореографы страны.

    Пока неизвестно, кто примет участие в шоу, так как кастинги только начались. Зато гимн для нового проекта уже написан, точнее, превращен в танцевальный ремикс. Знаменитый DJ Грув вызвался придать гимну вокального проекта «Ты супер!» — «Выше солнца и выше птиц» модный электронный акцент.

    DJ Грув, музыкант: «Я считаю, что танцевать может каждый! Танцы приносят в жизнь огромный позитив, также, как и хорошая музыка! Электронную версию гимна я сделал буквально на одном дыхании. Надеюсь, получившийся ремикс вдохновит участников и принесет им удачу!»

    Проект «Ты супер! Танцы» телеканала НТВ стартует осенью 2017 года. Новое танцевальное шоу дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о своем таланте.

    Завтра в эфир телеканала НТВ выйдет специальный выпуск вокального шоу «Ты супер!», который объединит в себе лучшие моменты первого сезона конкурса. Также планируется подвести итоги караоке-акции «Ты супер!», которая была запущена несколько месяцев назад. Зрителям НТВ предложили спеть гимн детского вокального конкурса «Выше солнца и выше птиц» и разместить видеозапись исполнения в социальных сетях. Лучших участников караоке-акции вся страна увидит в эфире НТВ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru