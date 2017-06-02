Залог успеха — это когда ты спокоен, уверен в своей правоте и последовательно аргументируешь свою позицию. В этом случае тебя не могут не услышать. Таким образом глава Роскомнадзора в интервью НТВ прокомментировал обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы и других действиях «русских хакеров».

Александр Жаров: «Запрещать вообще ничего нельзя, особенно в виртуальном пространстве. Невозможно запретить Солнце, Луну, информационное общество. Но нужно соблюдать правила. Информационное общество — это молодая среда, и действовать молотом и наковальней здесь невозможно».



Глава Роскомнадзора прокомментировал тезис о том, что с развитием цифровой экономики анонимность в Интернете отступает всё дальше.



Александр Жаров: «Как и на дороге, в Интернете надо соблюдать правила. Нужно понимать, что вот в этой зоне я свои личные данные не оставлю вообще никакие, а вот здесь безопасная среда, и мои личные данные будут защищены. Когда вы покупаете новый гаджет, после первых 3–4 кликов Интернет может вас идентифицировать. Много следов остается в сети. Это определенная плата за присутствие в виртуальном обществе».



В этой связи на первое место, считает Жаров, выходит информационная безопасность.



Среди успехов Роскомнадзора Жаров назвал продвижение в борьбе с «группами смерти». В этом году заблокировано более 9000 таких групп. Еще одна важная часть работы — борьба с терроризмом и экстремизмом. В свою очередь, и террористы осваивают цифровые технологии. Каждую неделю открываются тысячи зеркал запрещенных сайтов, которые Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой находит и блокирует.



Александр Жаров: «На повестке дня — личная и государственная безопасность в информационном пространстве, защита личных данных и те возможности, которые открываются с новыми опциями информационного пространства — big data, нейронными сетями, искусственным интеллектом. Но еще раз подчеркну, что на все эти новеллы надо смотреть через призму личной и государственной безопасности».