В Новочеркасске наказали водителя скорой, спасшего четырехлетнего пациента

В Новочеркасске водитель неотложки по сути спас жизнь четырехлетнему малышу, но дорого за это заплатил. Ему урезали зарплату за то, что оставил место ДТП.

Скорая, которая везла задыхающегося четырехлетнего мальчика, неслась по встречной полосе с сиреной и включенными проблесковыми маячками. Все водители успели прижаться к обочине, и только владелец одной легковушки решил не уступать дорогу.



Шофер скорой Пётр Студеникин предпочел не дожидаться автоинспекторов, а предложил другому участнику ДТП, что называется, договориться на месте. У маленького пациента счет шел на минуты. Но так сложилось, что в руководстве клиники посчитали его выбор неправильным и вычли из зарплаты деньги за ремонт машины.



Узнав о решении руководства станции скорой помощи, жители Новочеркасска организовали сбор денег для водителя, который фактически спас ребенка, наплевав на правила. В соцсетях уже удалось собрать в несколько раз больше, чем та премия, которой его лишили. При этом сам Пётр Студеникин узнал об этом в последнюю очередь. Активисты обещают — в ближайшее время сбор закончится, и самоотверженному водителю скорой все-таки выплатят народную премию. Более того, автоюристы уверяют — если Студеникин решит оспорить решение своего руководства, любой суд встанет на его сторону. Ведь речь шла о жизни ребенка, а не о помятом крыле видавшей виды неотложки.

