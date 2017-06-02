Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
Онлайн на сайте
Пленарное заседание
Онлайн на сайте
Экономика 1000 городов
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.06, 16:30

    Трамп оставил вмятину на руке премьера Вьетнама после рукопожатия

    комментировать
    Трамп оставил вмятину на руке премьера Вьетнама после рукопожатия

    Трамп оставил вмятину на руке премьера Вьетнама после рукопожатия

    Трамп оставил вмятину на руке премьера Вьетнама после рукопожатия
  • Фото Associated Press © 2017, Andrew Harnik

    • Президент США Дональд Трамп в очередной раз привлек внимание журналистов в связи с необычно мощным рукопожатием.

    Как сообщает Independent, американский президент Дональд Трамп так сильно жал руку вьетнамскому премьер-министру Нгуену Суан Фуку, что у того осталась вмятина на ладони.

    Накануне Трамп провел переговоры в Белом доме с премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком.

    Ранее американский лидер уже веселил весь мир своими необычно крепкими рукопожатиями с политиками. Так, например, «жертвой» такого приветствия стал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посещавший в феврале Белый дом. А во время первой встрече с недавно избранным французским президентом Эммануэлем Макроном рукопожатие политиков, скорее напоминало армрестлинг — костяшки рук обоих даже «побелели». Макрон назвал крепкое приветствие «моментом истины». А рукопожатие Трампа с президентом Таджикистана напомнило журналистам перетягивание каната — победил, кстати, Эмомали Рахмон.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru