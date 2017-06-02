Трамп оставил вмятину на руке премьера Вьетнама после рукопожатия

Президент США Дональд Трамп в очередной раз привлек внимание журналистов в связи с необычно мощным рукопожатием.
Как сообщает Independent, американский президент Дональд Трамп так сильно жал руку вьетнамскому премьер-министру Нгуену Суан Фуку, что у того осталась вмятина на ладони.
Накануне Трамп провел переговоры в Белом доме с премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком.
Ранее американский лидер уже веселил весь мир своими необычно крепкими рукопожатиями с политиками. Так, например, «жертвой» такого приветствия стал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посещавший в феврале Белый дом. А во время первой встрече с недавно избранным французским президентом Эммануэлем Макроном рукопожатие политиков, скорее напоминало армрестлинг — костяшки рук обоих даже «побелели». Макрон назвал крепкое приветствие «моментом истины». А рукопожатие Трампа с президентом Таджикистана напомнило журналистам перетягивание каната — победил, кстати, Эмомали Рахмон.
Накануне Трамп провел переговоры в Белом доме с премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком.
Ранее американский лидер уже веселил весь мир своими необычно крепкими рукопожатиями с политиками. Так, например, «жертвой» такого приветствия стал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посещавший в феврале Белый дом. А во время первой встрече с недавно избранным французским президентом Эммануэлем Макроном рукопожатие политиков, скорее напоминало армрестлинг — костяшки рук обоих даже «побелели». Макрон назвал крепкое приветствие «моментом истины». А рукопожатие Трампа с президентом Таджикистана напомнило журналистам перетягивание каната — победил, кстати, Эмомали Рахмон.
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