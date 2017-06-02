Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
Онлайн на сайте
Пленарное заседание
Онлайн на сайте
Экономика 1000 городов
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.06, 16:32

    Министр труда предсказал возможное сокращение рабочего дня до 2 часов

    10 комментариев
    • Фото РИА Новости, Константин Чалабов
    Министр труда предсказал возможное сокращение рабочего дня до 2 часов

    Министр труда предсказал возможное сокращение рабочего дня до 2 часов

    Министр труда предсказал возможное сокращение рабочего дня до 2 часов
  • Фото РИА Новости, Константин Чалабов

    • Глава Минтруда Максим Топилин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о стандартах продолжительности рабочего дня в XX и XXI веке.

    Министр не исключил, что россияне когда-нибудь будут работать по 2 часа в день, а остальное время посвящать семье, спорту и досугу.

    Максим Топилин, глава Минтруда: «XX век — это век 8-часового рабочего дня, как правило, как стандарт, как норма. Может быть, в XXI веке будет стандартом 4 часа. Или, может быть, 5 часов, 6 часов, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы будем с вами за 2 часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами».

    Топилин предположил, что свободное от работы время граждане смогут потратить на занятия спортом и повышение культурного уровня.

    Максим Топилин: «Сокращение продолжительности рабочего дня не будет означать, что будет падать зарплата. Зарплата должна расти, как я уже сказал, стоимость труда должна расти. Мне кажется, мы в этом направлении должны думать, думать о хорошем, о перспективах, о том, что мы будем меньше работать и гораздо больше уделять времени своей семье».

    В павильонах ПМЭФ-2017 работает выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.

    Новости по теме

    ПМЭФ-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru