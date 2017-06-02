Министр труда предсказал возможное сокращение рабочего дня до 2 часов

Глава Минтруда Максим Топилин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о стандартах продолжительности рабочего дня в XX и XXI веке.
Министр не исключил, что россияне когда-нибудь будут работать по 2 часа в день, а остальное время посвящать семье, спорту и досугу.
Максим Топилин, глава Минтруда: «XX век — это век 8-часового рабочего дня, как правило, как стандарт, как норма. Может быть, в XXI веке будет стандартом 4 часа. Или, может быть, 5 часов, 6 часов, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы будем с вами за 2 часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами».
Топилин предположил, что свободное от работы время граждане смогут потратить на занятия спортом и повышение культурного уровня.
Максим Топилин: «Сокращение продолжительности рабочего дня не будет означать, что будет падать зарплата. Зарплата должна расти, как я уже сказал, стоимость труда должна расти. Мне кажется, мы в этом направлении должны думать, думать о хорошем, о перспективах, о том, что мы будем меньше работать и гораздо больше уделять времени своей семье».
В павильонах ПМЭФ-2017 работает выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
Максим Топилин, глава Минтруда: «XX век — это век 8-часового рабочего дня, как правило, как стандарт, как норма. Может быть, в XXI веке будет стандартом 4 часа. Или, может быть, 5 часов, 6 часов, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы будем с вами за 2 часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами».
Топилин предположил, что свободное от работы время граждане смогут потратить на занятия спортом и повышение культурного уровня.
Максим Топилин: «Сокращение продолжительности рабочего дня не будет означать, что будет падать зарплата. Зарплата должна расти, как я уже сказал, стоимость труда должна расти. Мне кажется, мы в этом направлении должны думать, думать о хорошем, о перспективах, о том, что мы будем меньше работать и гораздо больше уделять времени своей семье».
В павильонах ПМЭФ-2017 работает выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
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