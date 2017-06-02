Минздрав потребовал запретить курение героев в фильмах

Министерство здравоохранения РФ предлагает отказаться от поддержки отечественного кино с курящими героями.
Минздрав доработал и презентовал соответствующим ведомствам концепцию государственной политики противодействия потреблению табака. В новой версии учтены некоторые замечания, которые обсуждались ранее, сообщают «Известия».
В числе прочего, Минздрав предлагает запретить господдержку художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака (запрет рекламы табачных изделий действует в РФ с 2013 года, но на кино такое ограничение не распространялось). «Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий. Если положительный герой на экране курит, то зрители, особенно дети и подростки, копирую его», — заявил один из разработчиков концепции Алексей Шабашов.
Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров назвал позицию Минздрава по этому вопросу странной и наивной. «Кино должно отражать какую-то часть жизни, а в жизни люди курят», — отметил режиссер. Не оценили предложение Минздрава и в Гильдии кинорежиссеров. Там заявили, что зачастую курение используется как творческий прием, чтобы показать, например, нервное напряжение героя.
В числе прочего, Минздрав предлагает запретить господдержку художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака (запрет рекламы табачных изделий действует в РФ с 2013 года, но на кино такое ограничение не распространялось). «Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий. Если положительный герой на экране курит, то зрители, особенно дети и подростки, копирую его», — заявил один из разработчиков концепции Алексей Шабашов.
Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров назвал позицию Минздрава по этому вопросу странной и наивной. «Кино должно отражать какую-то часть жизни, а в жизни люди курят», — отметил режиссер. Не оценили предложение Минздрава и в Гильдии кинорежиссеров. Там заявили, что зачастую курение используется как творческий прием, чтобы показать, например, нервное напряжение героя.
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