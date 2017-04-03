Ильдар Халиков освободил пост премьера Татарстана и перешел на новую работу

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков ушел в отставку по собственному желанию ради новой работы.
Как сообщается на сайте правительства Татарстана, Халиков написал заявление об отставке с поста премьера по собственному желанию. Глава республики Рустам Минниханов его удовлетворил.
Исполнять обязанности премьер-министра Татарстана будет первый заместитель премьера республики Алексей Песошин. Ему предстоит руководить кабмином региона до того момента, пока Госсовет республики не утвердит новую кандидатуру. Что касается Ильдара Халикова, то он назначен генеральным директором АО «Управляющая компания „Татэнерго“».
Из сообщения правительства Республики Татарстан: «Советом директоров АО „Управляющая компания «Татэнерго»“ принято решение, поддержанное единственным акционером общества АО „Связьинвестнефтехим“, назначить с 4 апреля 2017 года Халикова Ильдара Рафкатовича генеральным директором компании».
Сообщается, что Халиков продолжит возглавлять советы директоров компаний энергетического сектора Республики Татарстан.
Исполнять обязанности премьер-министра Татарстана будет первый заместитель премьера республики Алексей Песошин. Ему предстоит руководить кабмином региона до того момента, пока Госсовет республики не утвердит новую кандидатуру. Что касается Ильдара Халикова, то он назначен генеральным директором АО «Управляющая компания „Татэнерго“».
Из сообщения правительства Республики Татарстан: «Советом директоров АО „Управляющая компания «Татэнерго»“ принято решение, поддержанное единственным акционером общества АО „Связьинвестнефтехим“, назначить с 4 апреля 2017 года Халикова Ильдара Рафкатовича генеральным директором компании».
Сообщается, что Халиков продолжит возглавлять советы директоров компаний энергетического сектора Республики Татарстан.
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