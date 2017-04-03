Почтальон обманывала стариков, оплачивая за них счета ЖКХ и штрафы

Доставляла лишь проблемы сотрудница почтамта жителям поселка Огнёв-Майдан , что под Нижним Новгородом. Сейчас женщину разыскивают полицейские. Дело в том, что в деревне нет специальных терминалов, поэтому люди оплачивают коммунальные счета и штрафные квитанции на почте.

Деньги селяне платили, а долги их, не трудно догадаться, не исчезали. Тогда местные и обратились в полицию.



Слова «сальдо» и «айди клиента» уже не вводят пенсионера Евгения Ионова в ступор. Пришлось подучить термины после того, как понял: пока слепо доверял сельскому почтальону Натальи Шелиной при заполнении различных квитанций, та присваивала себе его деньги.



Евгений Ионов, потерпевший: «Через компьютер пропущено, такая квитанция прикладывается. Это через компьютер. А эта только шлепнула, вроде как компьютер не работал — завис, так она объясняла».



Во время народного схода выяснилось, что сотрудницу почтового отделения в обмане винят все без исключения жители поселка. Пожилые и доверчивые решили призвать обидчицу к ответу. Но та не пришла. Соседи удивляются тому, как искусно она вела двойную игру в течение нескольких месяцев. То данные путала в квитанциях, то деньги за коммунальные платежи не могла перевести.



Из-за долгов, которые появились у местных жителей , коммунальщики пригрозили отключить поселок от газоснабжения. Пришлось всем миром уговаривать не делать этого. Пожилым людям, конечно, пошли на встречу. Наталья Шелина, сразу после того, как селяне стали требовать у нее свои деньги, перестала показываться дома. Ответ за нее приходится держать матери.



Через родственников селяне передали почтальону последнее предупреждение — ей дали неделю на то, чтобы вернуть всем деньги. И якобы почтальон сейчас спешно продает машину, дом и корову. Подробнее — в материале НТВ.