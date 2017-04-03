Путин ответил цитатой Наполеона на вопрос о свободе в Интернете

Выступая на медиафоруме ОНФ, президент России процитировал выражение Наполеона Бонапарта о спящем Китае.

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В ответ на вопрос одного из участников форума, пойдет ли Россия в ограничении Интернета по китайскому пути, Путин подчеркнул, что у нашей страны свой путь — как и у других стран. По словам президента, «абсолютно расхристанной квазисвободы» в Интернете уже нет, во всех странах мира введены определенные ограничения.



Владимир Путин, президент РФ: «Как когда-то сказал Наполеон: Китай спит и дай бог, чтобы он спал как можно дольше».



Однако сегодня, отметил президент, «Китай проснулся, и надо этими процессами управлять».



Также российский лидер, говоря о свободе в Интернете, отметил, что в Китае живут 1,5 млрд человек, поэтому там контроль в Сети более жесткий. При этом Путин призвал не критиковать китайскую модель регулирования в Интернете.

