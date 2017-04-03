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  • 03.04, 14:59

    Путин дал старт бурению на континентальном шельфе Восточной Арктики

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    Путин дал старт бурению на континентальном шельфе Восточной Арктики

    Путин дал старт бурению на континентальном шельфе Восточной Арктики

    Компания «Роснефть» приступила к бурению скважины Центрально-Ольгинская-1 в Хатангском заливе моря Лаптевых на севере Красноярского края.

    Старт бурению на самой северной на российском арктическом шельфе скважине дал Владимир Путин во время телемоста с Игорем Сечиным.

    Глава «Роснефти» обратил внимание на то, что бурение впервые в истории началось на континентальном шельфе Восточной Арктики, а также отметил, что ресурсный потенциал только по морю Лаптевых составляет 9,5 млрд тонн нефтяного эквивалента, передает ТАСС.

    Кроме того, в «Роснефти» сообщили, что компания планирует до 2021 года пробурить четыре поисковых скважины на шельфе моря Лаптевых, а также восемь скважин — в Карском и Баренцевом морях.

    Центрально-Ольгинская-1 — первая скважина под акваторией моря Лаптевых. Бурение проводится с берега полуострова Хара-Тумус, что, как рассчитывает «Роснефть», позволит значительно снизить затраты на строительство скважины. Проектная глубина скважины составит 5 тыс. метров с последующей боковой горизонтальной врезкой.

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