В Калининграде сохранением памятников истории займутся частные инвесторы

Федеральная программа, которая должна защитить исторические памятники, стартовала в Калининградской области. Старинные постройки сдают в аренду предпринимателям всего за один рубль в год, но только при условии, что бизнесмены займутся их реставрацией. Идея уже привлекла внимание десятков инвесторов. Объекты культурного наследия превращают в гостиничные комплексы, рестораны и музеи.

92 памятники

Бастион Грольман, состоящий из башен и кирпичных казематов, является памятником архитектуры XIX века. Совсем скоро пустующее в центре города здание, которое находится в федеральной собственности, обретет нового хозяина. Бастион сдадут в аренду за на 49 лет за символическую плату в один рубль, но при одном условии: инвестор должен спасти памятник от разрушения и провести дорогостоящую реставрацию.



Андрей Ермак, и. о. министра культуры и туризма Калининградской области: «Пусть это будет гостиница или ресторан, возможно, с каким-нибудь музейным комплексом или творческой площадкой, главное — не дать таким важным историческим объектам исчезнуть, дать им новую жизнь».



Как передает корреспондент НТВ Вероника Николаева, Калининград стал первым в стране городом, вошедшим в новую федеральную программу по сохранению исторических объектов. Похожая система давно и успешно работает за рубежом, говорит приехавшая в Калининград туристка из Германии. Восстанавливать старинные здания инвесторам выгодно и интересно.