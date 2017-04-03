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  • 03.04, 14:59
    СМИ узнали о планах Минфина внести изменения в систему ОСАГО. автомобили, законодательство, ОСАГО, страхование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СМИ узнали о планах Минфина внести изменения в систему ОСАГО

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    СМИ узнали о планах Минфина внести изменения в систему ОСАГО

    СМИ узнали о планах Минфина внести изменения в систему ОСАГО

      Минфин подготовил новую порцию поправок к закону об обязательном страховании автогражданской ответственности.

      Как пишет «Коммерсант», предлагается запретить страховщикам взыскивать с пешеходов сумму ущерба, который был причинен автомобилю при ДТП.

      В Российском союзе автостраховщиков с необходимостью такой поправки согласились и отметили, что хоть Гражданский кодекс РФ и запрещает выставлять пешеходу требование о возмещении ущерба, но на практике такие случаи все же встречались.

      Также ведомство собирается увеличить до 100 тысяч рублей выплаты по европротоколу, когда участники аварии оформляют извещение самостоятельно.

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