СМИ узнали о планах Минфина внести изменения в систему ОСАГО

Минфин подготовил новую порцию поправок к закону об обязательном страховании автогражданской ответственности.
Как пишет «Коммерсант», предлагается запретить страховщикам взыскивать с пешеходов сумму ущерба, который был причинен автомобилю при ДТП.
В Российском союзе автостраховщиков с необходимостью такой поправки согласились и отметили, что хоть Гражданский кодекс РФ и запрещает выставлять пешеходу требование о возмещении ущерба, но на практике такие случаи все же встречались.
Также ведомство собирается увеличить до 100 тысяч рублей выплаты по европротоколу, когда участники аварии оформляют извещение самостоятельно.
В Российском союзе автостраховщиков с необходимостью такой поправки согласились и отметили, что хоть Гражданский кодекс РФ и запрещает выставлять пешеходу требование о возмещении ущерба, но на практике такие случаи все же встречались.
Также ведомство собирается увеличить до 100 тысяч рублей выплаты по европротоколу, когда участники аварии оформляют извещение самостоятельно.
Комментарии