#ТЫСУПЕР!
ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.04, 13:28

    Минобрнауки: стране нужны врачи, инженеры и педагоги

    2 комментария

    Минобрнауки: стране нужны врачи, инженеры и педагоги

    Минобрнауки: стране нужны врачи, инженеры и педагоги

    Министр образования и науки РФ Ольга Васильева назвала самые необходимые государству специальности: инженерно-технические, естественно-научные, педагогические и медицинские.

    По словам министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, в российских вузах в 2017–2018 годах сохранится число бюджетных мест на приоритетные специальности.

    Ольга Васильева, глава Минобрнауки: «В течение последних трех лет отмечается рост потребность в выпускниках естественно-научных, инженерно-технических, педагогических, медицинских направлений. В 2016 году на инженерное направление было дано 46,7% бюджетных мест, на педагогическое направление — 9,2%, на медицинское направление — 8,4%. На 2017–2018 год эти цифры практически остаются без изменения. Это специальности, которые требуются сейчас стране».

    По данным министерства, 80% выпускников медицинских специальностей находят себе работу в России, сообщает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru