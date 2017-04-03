Минобрнауки: стране нужны врачи, инженеры и педагоги

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева назвала самые необходимые государству специальности:
инженерно-технические, естественно-научные, педагогические и медицинские.
По словам министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, в российских вузах в 2017–2018 годах сохранится число бюджетных мест на приоритетные специальности.
Ольга Васильева, глава Минобрнауки: «В течение последних трех лет отмечается рост потребность в выпускниках естественно-научных, инженерно-технических, педагогических, медицинских направлений. В 2016 году на инженерное направление было дано 46,7% бюджетных мест, на педагогическое направление — 9,2%, на медицинское направление — 8,4%. На 2017–2018 год эти цифры практически остаются без изменения. Это специальности, которые требуются сейчас стране».
По данным министерства, 80% выпускников медицинских специальностей находят себе работу в России, сообщает ТАСС.
Ольга Васильева, глава Минобрнауки: «В течение последних трех лет отмечается рост потребность в выпускниках естественно-научных, инженерно-технических, педагогических, медицинских направлений. В 2016 году на инженерное направление было дано 46,7% бюджетных мест, на педагогическое направление — 9,2%, на медицинское направление — 8,4%. На 2017–2018 год эти цифры практически остаются без изменения. Это специальности, которые требуются сейчас стране».
По данным министерства, 80% выпускников медицинских специальностей находят себе работу в России, сообщает ТАСС.
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