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  • 03.04, 11:57

    В США установили памятник Гагарину

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    В США установили памятник Гагарину

    В США установили памятник Гагарину

    В США установили памятник Гагарину
  • Фото: @timmermansr /twitter.com

    • Бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина установили в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) в преддверии начала работы 33-го Космического симпозиума.

    На церемонию открытия памятника в Колорадо-Спрингс приехал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

    Игорь Комаров, гендиректор госкорпорации «Роскосмос»: «Я надеюсь, что открытие бюста Юрия Гагарина здесь, в Колорадо-Спрингс, — это большое событие не только для профессионалов, но и для молодежи, которая привносит в космическую индустрию новую энергию и новые идеи».

    В торжественной церемонии также приняли участие заместитель гендиректора по международному сотрудничеству Сергей Савельев, директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв, а также генеральный консул России Сергей Петров и представители российского посольства, сообщает ТАСС.

    Проходящий с 1984 года Космический симпозиум в Колорадо-Спрингс считается ведущим мировым форумом в области космоса, на котором обсуждается глобальная повестка космической политики и взаимодействия между всеми секторами космической сферы. По данным организаторов, в работе 33-го Космического симпозиума ожидается участие более 9 тысяч специалистов космической сферы со всего мира.

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