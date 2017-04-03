В США установили памятник Гагарину

Бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина установили в американском городе
Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) в преддверии начала работы 33-го Космического симпозиума.
На церемонию открытия памятника в Колорадо-Спрингс приехал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.
Игорь Комаров, гендиректор госкорпорации «Роскосмос»: «Я надеюсь, что открытие бюста Юрия Гагарина здесь, в Колорадо-Спрингс, — это большое событие не только для профессионалов, но и для молодежи, которая привносит в космическую индустрию новую энергию и новые идеи».
В торжественной церемонии также приняли участие заместитель гендиректора по международному сотрудничеству Сергей Савельев, директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв, а также генеральный консул России Сергей Петров и представители российского посольства, сообщает ТАСС.
Проходящий с 1984 года Космический симпозиум в Колорадо-Спрингс считается ведущим мировым форумом в области космоса, на котором обсуждается глобальная повестка космической политики и взаимодействия между всеми секторами космической сферы. По данным организаторов, в работе 33-го Космического симпозиума ожидается участие более 9 тысяч специалистов космической сферы со всего мира.
Игорь Комаров, гендиректор госкорпорации «Роскосмос»: «Я надеюсь, что открытие бюста Юрия Гагарина здесь, в Колорадо-Спрингс, — это большое событие не только для профессионалов, но и для молодежи, которая привносит в космическую индустрию новую энергию и новые идеи».
В торжественной церемонии также приняли участие заместитель гендиректора по международному сотрудничеству Сергей Савельев, директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв, а также генеральный консул России Сергей Петров и представители российского посольства, сообщает ТАСС.
Проходящий с 1984 года Космический симпозиум в Колорадо-Спрингс считается ведущим мировым форумом в области космоса, на котором обсуждается глобальная повестка космической политики и взаимодействия между всеми секторами космической сферы. По данным организаторов, в работе 33-го Космического симпозиума ожидается участие более 9 тысяч специалистов космической сферы со всего мира.
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