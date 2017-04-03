Жительница Новосибирска отсудила компенсацию за лишение девственности на осмотре у врача

В Новосибирске суд частично удовлетворил иск о компенсации за лишение девственности во время осмотра у
врача-гинеколога.
Было установлена, что больше года назад 29-летняя местная жительница пришла на осмотр в женскую консультацию, относящуюся к роддому №6. Пациентка предупредила молодого гинеколога, что является девственницей, однако неосторожный врач повредил ее девственную плеву.
В итоге суд постановил выплатить девушке 45 тысяч рублей. При этом сама заявительница рассчитывала на компенсацию в 2 миллиона рублей. Как объяснила адвокат девушки, эта сумма была сформирована, исходя из зарубежной практики рассмотрения подобных дел.
При этом юрист подчеркнула, что для России этот случай является прецедентом. Ведь в РФ при рассмотрении преступлений против половой неприкосновенности вред здоровью оценивается по совокупности, а не отдельно по девственной плеве, передает РИА Новости.
В итоге суд постановил выплатить девушке 45 тысяч рублей. При этом сама заявительница рассчитывала на компенсацию в 2 миллиона рублей. Как объяснила адвокат девушки, эта сумма была сформирована, исходя из зарубежной практики рассмотрения подобных дел.
При этом юрист подчеркнула, что для России этот случай является прецедентом. Ведь в РФ при рассмотрении преступлений против половой неприкосновенности вред здоровью оценивается по совокупности, а не отдельно по девственной плеве, передает РИА Новости.
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