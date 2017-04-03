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  • 03.04, 11:58

    В Госдуме предложили сажать на 6 лет за кражу электроэнергии

    21 комментарий

    В Госдуме предложили сажать на 6 лет за кражу электроэнергии

    В Госдуме предложили сажать на 6 лет за кражу электроэнергии

    Депутаты Госдумы подготовили поправки в УК о наказании за кражу электроэнергии.

    Депутаты Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев указали на то, что сейчас в статье 158 УК РФ говорится о наказании за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Народные избранники предложили дополнить этот список пунктом о краже электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства.

    За это преступление предлагается карать штрафом в размере до 500 тыс. рублей или лишением свободы на срок до шести лет. При этом те, кто добровольно сообщит о преступлении и возместит весь ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности.

    При этом необходимость принятия поправок народные избранники объяснили тем, что участившиеся случаи кражи электричества приводят не только к значительным убыткам компаний, работающих в сфере поставок электроэнергии, но и ставят под угрозу объекты электросетевого хозяйства.

    В настоящее время законопроект направлен для получения отзыва в правительство и Верховный суд, передает ТАСС.

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