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  • 03.04, 11:57

    Овечкин устроил массовую драку в матче НХЛ: видео

    5 комментариев

    Овечкин устроил массовую драку в матче НХЛ: видео

    Овечкин устроил массовую драку в матче НХЛ: видео

    Зачинщиком большой драки в матче НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» стал россиянин Александр Овечкин. Он вывел из игры Варенски и разбил нос Андерсону.



    Массовая драка на матче «Вашингтон» — «Коламбус» произошла в начале третьего периода при счете 3:1 в пользу «Вашингтона». Овечкин провел грязный силовой прием против Зака Варенски, тот получил травму и не смог продолжить игру. После этого россиянин обменялся ударами с Джошем Андерсоном и разбил ему нос.

    Поведение россиянина рассмотрит специальная комиссия НХЛ, сообщает РИА Новости.

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