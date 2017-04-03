Овечкин устроил массовую драку в матче НХЛ: видео

Зачинщиком большой драки в матче НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» стал россиянин Александр Овечкин. Он вывел из игры Варенски и разбил нос Андерсону.
Массовая драка на матче «Вашингтон» — «Коламбус» произошла в начале третьего периода при счете 3:1 в пользу «Вашингтона». Овечкин провел грязный силовой прием против Зака Варенски, тот получил травму и не смог продолжить игру. После этого россиянин обменялся ударами с Джошем Андерсоном и разбил ему нос.
Поведение россиянина рассмотрит специальная комиссия НХЛ, сообщает РИА Новости.
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