В Старом Осколе 250 семей из-за долевого строительства остались без денег и жилья

Без жилья и денег в Старом Осколе остались 250 семей. Все они вложились в строительство новых домов, которые должны были сдать еще 3 года назад. Вернуть потраченные деньги горожане не могут даже через суд.

Переехать в свои новые квартиры, купленные по договору долевого строительства, жители Старого Оскола должны были еще 3 года назад. 250 семей остались без денег и без жилья. Во время строительства они жаловались властям на многочисленные нарушения и халатность фирмы-застройщика, но меры, по их словам, не предпринимались.



Елена Блошенко, обманутая дольщица: «Пришел декабрь 2014 года, наступило время сдачи нашего дома, на тот момент ничего не было сделано, возведены стены, крыша до сих пор не залитая».



Анастасия Белых, обманутая дольщица: «Везде приходят отписки о всестороннем контроле, а по факту мы видим, что дом давно стоит, строительных работ нет, конструкция начинает потихонечку трещать».



Как выяснила корреспондент НТВ Ольга Чернова, люди регулярно приезжают на стройплощадку в надежде увидеть, что работы возобновили. Техника фирмы арестована, охране приказано обманутых дольщиков не пускать.



Лидия Евсеева, обманутая дольщица «Ни квартир, ни денег у нас, а мы уже пенсионеры, что заработали, то и вложили».



Среди пострадавших много молодых семей, которые взяли ипотечные кредиты и вложили в строительство материнский капитал.



Анна Столярова, обманутая дольщица «Мы сами с севера, переехали сюда, все, что накопили там, вложили, остались без ничего».



Люди признаются, что живут в съемных квартирах, еле сводят концы с концами и вернуть свои средства не могут даже через суд, так как счета строительной компании пусты.



Обманутые горожане обвиняют руководство фирмы «Витязь» в многомиллионном мошенничестве. Им удалось выяснить, что средства, собранные с них на строительство жилья, использовались не по назначению, деньги переводились на сторонние счета, имущество переоформлялось на родственников.



Еще осенью 2015 года фирма «Витязь» перерегистрировалась в городе Тольятти.

Пострадавшими оказались не только дольщики, но и рабочие «Витязя», почти год не получавшие зарплату. Зато, как выяснили следователи, оклад гендиректора Мальцева, провернувшего фиктивное банкротство, превышал 1 миллион рублей в месяц. Когда против него возбудили уголовное дело по факту почти 20-миллионного долга по налоговым платежам и зарплате, он срочно покинул свой пост и вышел на пенсию.



Геннадий Куликов, заместитель прокурора г. Старого Оскола: «По результатам судебного рассмотрения Мальцев был признан виновным во всех эпизодах преступной деятельности, ему было назначено наказание в виде штрафа в сумме 500 миллионов рублей».



Штраф за масштабную аферу. Обманутые дольщики возмущены таким наказанием. Уголовное дело по факту фиктивного банкротства не возбуждено до сих пор.



Ольга Торопкина, обманутая дольщица: «Безнаказанность порождает следующие преступления. Нет у нас в стране закона, по которому у человека должны конфисковать все, если он проворовался».



Встретиться с бывшим гендиректором «Витязя» невозможно, неделю назад стало известно о его скоропостижной смерти. Местные власти обманутым дольщикам обещали, что 1 марта брошенные объекты передадут новому застройщику, но договор до сих пор не заключен.



Александр Гнедых, глава администрации г. Старого Оскола: «Подобрали нового застройщика, это местное предприятие, и совместно с департаментом строительства администрации области мы изыскиваем возможность, в первую очередь финансовую, чтобы завершить строительство».



По оценкам экспертов, чтобы достроить жилые дома, необходимо найти около 400 миллионов рублей. Пострадавшие семьи в отчаянии, обещаниям местных властей они уже не верят и собирают подписи под обращением к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию.