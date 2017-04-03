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  • 03.04, 10:27

    В Коми две фуры столкнулись лоб в лоб, трое погибших

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    В Коми две фуры столкнулись лоб в лоб, трое погибших

    В Коми две фуры столкнулись лоб в лоб, трое погибших

    В Коми две фуры столкнулись лоб в лоб, трое погибших
  • Фото: spas-komi.ru

    • В Прилузском районе Коми произошла авария с участием двух грузовиков, в результате погибли три человека, еще один пострадал.

    Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по региону, ДТП произошло в ночь на понедельник на 635-м км трассы Чебоксары — Сыктывкар. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Kenworth по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и врезался в двигавшуюся навстречу машину MAN под управлением 43-летнего водителя.

    После столкновения обе фуры съехали в кювет. Жертвами аварии стали оба водителя грузовиков и 49-летний пассажир автомобиля Kenworth. Пассажир автомобиля MAN получил травмы и сейчас находится в районной больнице под наблюдением медиков.

    Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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