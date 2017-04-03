В Париже избили российского режиссера Елену Сурину

Российский кинорежиссер и общественный деятель Елена Сурина во французской столице подверглась нападению. Ее жестоко избили в самом центре Парижа.

В распоряжении НТВ оказалось видео, предоставленное Ибрагимом Цураевым, другом Елены. Запись сделана в реанимации, где девушка провела несколько дней. По словам Ибрагима, все произошло вечером 31 марта на тихой парижской улице. К Суриной подошел мужчина европейской внешности.



Ибрагим Цураев, друг пострадавшей: «На нее напал этот человек. Он был достаточно большого телосложения, высокого роста. Несмотря на то, что Лена сама высокого роста, он был выше нее. Первый удар он нанес по лицу, чтобы опрокинуть, чтобы Лена потеряла равновесие, потом стал бить по лицу ногами. Если я не ошибаюсь, сейчас у Лены сломаны ребра, сломаны нос и челюсть, а также глубокий порез в лобной части головы».



Елена Сурина во французской столице и раньше подвергалась нападениям. Двумя годами ранее на нее набросились двое молодых людей и сорвали прикрепленную к одежде георгиевскую ленту. В Париже девушка активно занимается продвижением российской культуры.