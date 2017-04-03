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  • 03.04, 02:51

    Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки

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    Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки

    Жители <nobr>Петропавловска-Камчатского</nobr> ощутили подземные толчки

    Жители Камчатки ощутили землетрясение, произошедшее на стыке Авачинского залива и Тихого океана.

    Сообщение Камчатского филиала Геофизической службы РАН: «Сейсмособытие произошло в воскресенье поздно вечером по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 42 километра под морским дном в 121 километре юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 4,8. В Петропавловске-Камчатском жители ощутили толчки силой до 2 баллов».

    Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, жертв и пострадавших в результате землетрясения нет, разрушений не зафиксировано. Угроза цунами не объявлялась, цитирует «Интерфакс».

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