Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки

Жители Камчатки ощутили землетрясение, произошедшее на стыке Авачинского залива и Тихого океана.
Сообщение Камчатского филиала Геофизической службы РАН: «Сейсмособытие произошло в воскресенье поздно вечером по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 42 километра под морским дном в 121 километре юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 4,8. В Петропавловске-Камчатском жители ощутили толчки силой до 2 баллов».
Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, жертв и пострадавших в результате землетрясения нет, разрушений не зафиксировано. Угроза цунами не объявлялась, цитирует «Интерфакс».
Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, жертв и пострадавших в результате землетрясения нет, разрушений не зафиксировано. Угроза цунами не объявлялась, цитирует «Интерфакс».
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