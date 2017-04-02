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  • 02.04, 23:49

    В центре столицы спасатели вытащили женщину из Москва-реки

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    В центре столицы спасатели вытащили женщину из Москва-реки

    В центре столицы спасатели вытащили женщину из <nobr>Москва-реки</nobr>

    Сотрудники МЧС вытащили из воды женщину, тонувшую возле Кремлевской набережной.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «В районе Кремлевской набережной спасателями был извлечен тонущий человек и доставлен на берег».

    Вытащенную из воды женщину передали бригаде скорой помощи. Как сообщили в столичном главке МЧС, обстоятельства произошедшего устанавливаются, цитирует ТАСС.

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