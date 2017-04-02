Выживший в Антарктике капитан «Михаила Сомова» посмотрел фильм «Ледокол»

Настоящее волшебство — это все-таки способность людей выживать. Жажда жизни. Вспомнить хотя бы историю ледокола «Михаил Сомов»: зажатый во льдах в Антарктиде, он дрейфовал 133 дня, и люди оставались людьми даже без надежды на спасение.

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Корреспондент НТВ Александр Терехин попытался понять, как это было. Ведь даже фильм сняли «Ледокол». И многое все-таки так и осталось за кадром.



Полтора миллиона просмотров за несколько недель проката. Не всякая голливудская картина соберет столько зрителей. А для российского кинематографа показатели и вовсе близкие к рекордным.



1985 год. В Антарктике терпит бедствие советский ледокол «Михаил Громов». Зажатый среди ледяных глыб экипаж проводит в белом плену более четырех месяцев.



Валентин Родченко, капитан судна «Михаил Сомов»: «Когда мы зашли, я только увидел, как на моих глазах вмятины появляются в борту. Начал ломаться набор, он просто начал скручиваться. И вот эти минуты были самые страшные».



Капитан ледокола «Михаил Сомов» — того самого, чья история и легла в основу картины, и сегодня с ужасом вспоминает дни ледяного заточения. Валентин Родченко уверен: передать то, что чувствовал экипаж в дни дрейфа, просто невозможно. Тогда мало кто верил, что вообще вернется домой живым. Айсберги и льды могли в любой момент раздавить корабль. И, кажется, только чудо уберегло команду.



Валентин Родченко: «Когда айсберг приближался, и мы видели, что все равно не расходимся, а уйти мы не можем, и в какой-то точке мы должны сойтись. Были несколько случаев, когда на расстоянии 400–500 метров вдруг прекратилось наше сближение. И вот мы наблюдали, как он проходил мимо нас».



После чудесного спасения корабля и экипажа капитан ледокола получил звезду героя. Но о бедствии на ледоколе граждане Советского Союза узнали только спустя четыре месяца. В дни дрейфа экипаж хранил радиомолчание. Спасательная операция, занявшая несколько недель, проходила в режиме полной секретности. Она и началась, когда в счастливый конец уже мало кто верил.



Но картина «Ледокол», конечно, не только о трагедии. Это в первую очередь рассказ о стойкости и героизме.



Сергей Пускепалис, актер, заслуженный артист России: «Так же как и в жизни человек живет, сталкивается со своими льдами. Со своими стоянками, тяготами и невзгодами. И этот фильм дает четкий посыл: держи нос по ветру и выйдешь на чистую воду».



По словам членов съемочной группы, работа в Ледоколе стала одной из самых сложных в карьере. Страшно представить, как все было на самом деле. Подробнее — в видеоматериале НТВ.