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  • 02.04, 20:47

    В РПЦ сказали, когда настанет время захоронить Ленина

    5 комментариев

    В РПЦ сказали, когда настанет время захоронить Ленина

    В РПЦ сказали, когда настанет время захоронить Ленина

    Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, тело Ленина следовало захоронить сразу после распада СССР. Теперь же этот вопрос можно решить только по достижении полного «согласия в обществе».

    В интервью, опубликованном на сайти «Вести.RU», митрополит Илларион отметил, что хотя мавзолей на Красной площади и «мумифицированное тело» в нем являются «реликтом прошлого», однако сейчас никто не заинтересован в том, чтобы тема перезахоронения Ленина спровоцировала раскол в обществе.

    Митрополит Илларион: «Никто не заинтересован сейчас в том, чтобы разбередить старые раны, чтобы взбудоражить наше общество, чтобы спровоцировать раскол. Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века».

    При этом митрополит отметил, что «именами палачей нельзя называть улицы и площади», памятники им не должны стоять на площадях, а «мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение». По мнению иерарха, тело Ленина нужно было вынести из мавзолея в 1991 году, когда с площади Дзержинского убирали памятник Дзержинскому. Если же этого не сделали тогда, считает митрополит, то сейчас нужно дождаться момента, «когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие».

    Тем не менее, подчеркнул митрополит, для церкви вопрос о перезахоронении тела Ленина как таковой не стоит: «человек должен быть похоронен в земле, как хоронят всех людей».

    Вопрос о перезахронении тела Ленина снова возник после того, как ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом демонтировать мавзолея на Красной площади. А незадолго до этого Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом выступил с заявлением о том, что «одним из символов примирения русского народа с Господом» могло бы служить освобождение Красной площади от «останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников».

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