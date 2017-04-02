Цинизм и жажда наживы: «маги» крадут миллиарды у доверчивых россиян

Белая мантия, гипнотизирующая музыка, магический круг на столе и даже «волшебная» палочка. «Борцы» с черными силами выкупают эфир на кабельных телеканалах и обещают исцелить всех и каждого. Главное — поскорее набрать чудесный номер.

0 мошенничество

Тут и начинаются настоящие «чудеса» — только не с человеком, обратившимся за помощью, а с его деньгами. Именно на них меняют свою «магическую» энергию волшебники из телевизора. Москвичку Наталью Новикову мошенники лечили от астральной онкологии и избавляли от внутренних вампиров. Деньги за каждый сеанс она переводила на электронный счет.



Наталья, пострадавшая: «Я этих людей вообще никогда не видела, никогда с ними не встречалась и никаких договоров не подписывала. За месяц я им отдала миллион с лишним. Я взяла четыре кредита, я заняла у людей деньги под честное слово».



По данным различных соцопросов, почти треть россиян хотя бы раз обращалась к ясновидящим, экстрасенсам, целителям или гадалкам. Их число в нашей стране уже превышает миллион человек. А годовой оборот на «магическом» рынке давно перевалил за миллиард рублей. При этом работают без всякого контроля — никаких налогов в бюджет и гарантий для клиентов.



Александр Дворкин, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект: «Ни разу с такой „породой“, как честный медиум, гадалка или экстрасенс, я не сталкивался. Для них это обычный циничный бизнес, который приносит миллиарды. Очень-очень большие деньги».



Знание психологии на бытовом уровне и умение врать — главные сверхспособности, которыми обладают мошенники. Они понимают: чаще всего за помощью обращаются люди доверчивые и отчаявшиеся, и умело этим пользуются. Лечение по Skype, снятие порчи по фотографии и даже «заряженные особой энергией» сообщения. Есть и такое. Все, что хотите — только несите ваши денежки. Людям вешают лапшу на уши всеми возможными способами. Но верх цинизма — это появление объявлений возле больниц и медицинских центров — «Исцелю от всех недугов, вылечу онкологию…» и номер телефона.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.

