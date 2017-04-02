#ТЫСУПЕР!
Ледокол
ТВ-Эфир
Ледокол
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.04, 20:48
    Цинизм и жажда наживы: «маги» крадут миллиарды у доверчивых россиян. мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Цинизм и жажда наживы: «маги» крадут миллиарды у доверчивых россиян

    комментировать

    Цинизм и жажда наживы: «маги» крадут миллиарды у доверчивых россиян

    Цинизм и жажда наживы: «маги» крадут миллиарды у доверчивых россиян

      Белая мантия, гипнотизирующая музыка, магический круг на столе и даже «волшебная» палочка. «Борцы» с черными силами выкупают эфир на кабельных телеканалах и обещают исцелить всех и каждого. Главное — поскорее набрать чудесный номер.

      Тут и начинаются настоящие «чудеса» — только не с человеком, обратившимся за помощью, а с его деньгами. Именно на них меняют свою «магическую» энергию волшебники из телевизора. Москвичку Наталью Новикову мошенники лечили от астральной онкологии и избавляли от внутренних вампиров. Деньги за каждый сеанс она переводила на электронный счет.

      Наталья, пострадавшая: «Я этих людей вообще никогда не видела, никогда с ними не встречалась и никаких договоров не подписывала. За месяц я им отдала миллион с лишним. Я взяла четыре кредита, я заняла у людей деньги под честное слово».

      По данным различных соцопросов, почти треть россиян хотя бы раз обращалась к ясновидящим, экстрасенсам, целителям или гадалкам. Их число в нашей стране уже превышает миллион человек. А годовой оборот на «магическом» рынке давно перевалил за миллиард рублей. При этом работают без всякого контроля — никаких налогов в бюджет и гарантий для клиентов.

      Александр Дворкин, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект: «Ни разу с такой „породой“, как честный медиум, гадалка или экстрасенс, я не сталкивался. Для них это обычный циничный бизнес, который приносит миллиарды. Очень-очень большие деньги».

      Знание психологии на бытовом уровне и умение врать — главные сверхспособности, которыми обладают мошенники. Они понимают: чаще всего за помощью обращаются люди доверчивые и отчаявшиеся, и умело этим пользуются. Лечение по Skype, снятие порчи по фотографии и даже «заряженные особой энергией» сообщения. Есть и такое. Все, что хотите — только несите ваши денежки. Людям вешают лапшу на уши всеми возможными способами. Но верх цинизма — это появление объявлений возле больниц и медицинских центров — «Исцелю от всех недугов, вылечу онкологию…» и номер телефона.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru