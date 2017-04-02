Минтранс ограничил полеты из Таджикистана в Россию

Минтранс принял решение ввести запрет на выполнение ряда рейсов таджикской авиакомпании Somon Air в Россию.
Запрет начнет действовать с 8:30 мск 3 апреля. Он коснется полетов из Душанбе (4 рейса в неделю) и Худжанта (3 рейса в неделю) в Россию.
Как отметили в Минтрансе, шаг России стал зеркальным ответом на решение авиационных властей Таджикистана, которые не подтвердили заявку авиакомпании «Ямал».
Напомним, ранее «Ямал» подал заявку на выполнение полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе. Начаться полеты должны были еще 20 декабря, но Таджикистан отказался их согласовать, сославшись на нарушение паритета по количеству перевозчиков с обеих сторон, ведь из Жуковского уже летали «Уральские авиалинии».
Позднее удалось договориться о том, что «Ямал» сможет начать полеты из Жуковского в Душанбе с 26 марта. Однако Таджикистан подтвердил «Ямалу» только половину заявленных рейсов. При этом авиационные власти России подтвердили заявки таджикских перевозчиков в полном объеме.
Как отметили в Минтрансе, шаг России стал зеркальным ответом на решение авиационных властей Таджикистана, которые не подтвердили заявку авиакомпании «Ямал».
Напомним, ранее «Ямал» подал заявку на выполнение полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе. Начаться полеты должны были еще 20 декабря, но Таджикистан отказался их согласовать, сославшись на нарушение паритета по количеству перевозчиков с обеих сторон, ведь из Жуковского уже летали «Уральские авиалинии».
Позднее удалось договориться о том, что «Ямал» сможет начать полеты из Жуковского в Душанбе с 26 марта. Однако Таджикистан подтвердил «Ямалу» только половину заявленных рейсов. При этом авиационные власти России подтвердили заявки таджикских перевозчиков в полном объеме.
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