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  • 02.04, 17:45

    В Самаре в перестрелке с подозреваемым пострадали двое полицейских

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    В Самаре в перестрелке с подозреваемым пострадали двое полицейских

    В Самаре в перестрелке с подозреваемым пострадали двое полицейских

    В Самаре задержан 27-летний местный житель, обстрелявший полицейских из травматического оружия.

    Стражи порядка попытались задержать троих мужчин, которых подозревают в серии поджогов машин, около одного из домов на Бакинской улице. Один из злоумышленников оказал сопротивление и начал стрелять. В результате ранения получили двое полицейских.

    В ответ стражи порядка применили табельные оружие и прицельным выстрелом ранили стрелка.

    Пострадавшего мужчину передали медикам после оказания первой помощи. Двое его товарищей были задержаны и доставлены в отдел. Как сообщили в самарском УМВД, здоровью пострадавших полицейских ничто не угрожает.

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