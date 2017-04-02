В Самаре в перестрелке с подозреваемым пострадали двое полицейских

В Самаре задержан
27-летний местный житель, обстрелявший полицейских из травматического оружия.
Стражи порядка попытались задержать троих мужчин, которых подозревают в серии поджогов машин, около одного из домов на Бакинской улице. Один из злоумышленников оказал сопротивление и начал стрелять. В результате ранения получили двое полицейских.
В ответ стражи порядка применили табельные оружие и прицельным выстрелом ранили стрелка.
Пострадавшего мужчину передали медикам после оказания первой помощи. Двое его товарищей были задержаны и доставлены в отдел. Как сообщили в самарском УМВД, здоровью пострадавших полицейских ничто не угрожает.
В ответ стражи порядка применили табельные оружие и прицельным выстрелом ранили стрелка.
Пострадавшего мужчину передали медикам после оказания первой помощи. Двое его товарищей были задержаны и доставлены в отдел. Как сообщили в самарском УМВД, здоровью пострадавших полицейских ничто не угрожает.
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