В Подмосковье школьница выпала из окна, делая селфи

Школьница госпитализирована после падения с третьего этажа дома в Люберецком районе Подмосковья. Девочка упала, делая селфи на фоне открытого окна.
Школьница выжила после падения из открытого окна с третьего этажа дома в Подмосковье. В СК РФ по Московской области уточнили, что девочка делала автопортретные фотографии.
ГУ СК по Московской области: «12-летняя девочка выпала из окна третьего этажа одного из домов на улице Электропоселок поселка Малаховка Люберецкого района. По предварительным данным, ребенок выпал из окна, изготавливая автопортретные фотографии (селфи) на фоне открытого окна дома».
Ребенка с травмами доставили в одну из ближайших больниц, врачи оказывают медицинскую помощь.
В СК РФ напомнили, что не следует оставлять детей одних без присмотра, передает ТАСС.
ГУ СК по Московской области: «Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности и неспособности в силу возраста предвидеть всю опасность нахождения у окон».
Следователи просят родителей быть бдительными, не придвигать мебель близко к окнам, чтобы дети не могли сами забраться на подоконники.
ГУ СК по Московской области: «12-летняя девочка выпала из окна третьего этажа одного из домов на улице Электропоселок поселка Малаховка Люберецкого района. По предварительным данным, ребенок выпал из окна, изготавливая автопортретные фотографии (селфи) на фоне открытого окна дома».
Ребенка с травмами доставили в одну из ближайших больниц, врачи оказывают медицинскую помощь.
В СК РФ напомнили, что не следует оставлять детей одних без присмотра, передает ТАСС.
ГУ СК по Московской области: «Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности и неспособности в силу возраста предвидеть всю опасность нахождения у окон».
Следователи просят родителей быть бдительными, не придвигать мебель близко к окнам, чтобы дети не могли сами забраться на подоконники.
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