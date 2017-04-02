«Они кричали за родину»: тайны иностранных звезд российских ток-шоу

На кого же на самом деле работают иностранные эксперты в российских
ток-шоу? И почему они так смело переходят границы? Впервые на российском телевидении — звезды общественно-политических ток-шоу без грима и политических комплексов.
После революции гидности на Украине интернациональная бригада политологов понаехала в Москву и буквально прописалась на наших экранах. Они — как укроп на подоконнике, привычная часть интерьера политически грамотных домохозяек. За три года крика в орально-политическом жанре, условные груши для битья научились давать сдачи. Виртуально.
Что украинский политолог Ковтун делал в Киеве на месте громкого убийства Вороненкова? Кто прослушивает пана Корейбу? И почему от него ушла жена? Почему Аваков угрожает расстрелом женщине? Чье задание выполняет Майкл Бом? И почему он теперь не принадлежит сам себе? На кого работают иностранные телезвезды на самом деле? Как они живут у себя дома, когда их не показывают в телевизоре? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «Новые русские сенсации».
Что украинский политолог Ковтун делал в Киеве на месте громкого убийства Вороненкова? Кто прослушивает пана Корейбу? И почему от него ушла жена? Почему Аваков угрожает расстрелом женщине? Чье задание выполняет Майкл Бом? И почему он теперь не принадлежит сам себе? На кого работают иностранные телезвезды на самом деле? Как они живут у себя дома, когда их не показывают в телевизоре? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «Новые русские сенсации».
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