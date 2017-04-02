В Швеции разбился автобус со школьниками, есть пострадавшие

В шведской провинции Херьедален попал в ДТП автобус, в котором находились
50–60 школьников. Среди детей есть как легко, так и тяжело пострадавшие.
Авария произошла утром в воскресенье в 20 километрах от города Свег. Автобус с детьми вылетел с трассы в кювет и перевернулся набок. Причина ДТП пока не известна, сообщает шведский телеканал SVT.
Как рассказал представитель спасательной службы Улоф Броборг, в автобусе находились 50–60 школьников, среди них есть пострадавшие. «Авария серьезная», добавил Броборг, однако число получивших травмы называть не стал. Между тем местные СМИ сообщили, что среди детей есть как легко, так и тяжело пострадавшие. По некоторым данным, двоих уже отправили в больницы.
К настоящему времени на место прибыли два вертолета. Также там находятся не менее шести машин скорой помощи. Известно, что дети ехали на экскурсию в горы, а авария произошла, когда большинство из них спали. При этом отмечается, что дорожные и погодные условия на пути следования автобуса были хорошими.
Как рассказал представитель спасательной службы Улоф Броборг, в автобусе находились 50–60 школьников, среди них есть пострадавшие. «Авария серьезная», добавил Броборг, однако число получивших травмы называть не стал. Между тем местные СМИ сообщили, что среди детей есть как легко, так и тяжело пострадавшие. По некоторым данным, двоих уже отправили в больницы.
К настоящему времени на место прибыли два вертолета. Также там находятся не менее шести машин скорой помощи. Известно, что дети ехали на экскурсию в горы, а авария произошла, когда большинство из них спали. При этом отмечается, что дорожные и погодные условия на пути следования автобуса были хорошими.
Комментарии