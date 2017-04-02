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  • 02.04, 13:13
    По стопам Зидана и Месси: российский изобретатель придумал футбольный тренажер. изобретения, наука и открытия, технологии, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    По стопам Зидана и Месси: российский изобретатель придумал футбольный тренажер

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    По стопам Зидана и Месси: российский изобретатель придумал футбольный тренажер

    По стопам Зидана и Месси: российский изобретатель придумал футбольный тренажер

    По стопам Зидана и Месси: российский изобретатель придумал футбольный тренажер

      Последние 3 года 23-летний москвич Кирилл Лаптев живет в Швеции и там же профессионально играет в футбол. Молодой человек с детства строит спортивную карьеру: занимался в школах и академиях, а после успеха в одном из международных конкурсов его заметили европейские менеджеры и пригласили играть в Швецию.

      Параллельно Кирилл продвигает другой свой проект — футбольный тренажер, задуманный его другом и бизнес-партнером Андреем Жижонковым.

      Андрей Жижонков: «Начали мы полгода назад, сделали первый прототип. Протестировал я, вышел на футбольное поле, надел его на себя. Потом решил опробовать то же самое на юных ребятах. Тренажер показал высокую эффективность, я этим поделился с Кириллом. Он тоже загорелся этим проектом, и мы начали его разрабатывать».

      Устройство из ремней и застежек надевается на пояс, закрепляется на ногах и искусственно ограничивает шаг. В основе идеи — техника легендарных футболистов Марадоны, Зидана, Иньесты и, конечно, Лионеля Месси. Все они передвигаются по полю маленькими шажками, быстро-быстро семеня. Это позволяет не отпускать от себя мяч, все время его контролировать и в итоге приводить к цели.

      Аналогичную технику тренажер прививает спортсменам. Длину шага можно регулировать, постепенно усложняя задачу. Создатели утверждают, что тренажер подходит как для взрослых, так и для детей, но в первую очередь ориентирован, конечно, на юных футболистов. Программа «Чудо техники» узнала, что думают об этом изобретении профессионалы.

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