На Колыме внедорожник с людьми провалился под лед

Спасатели и водолазы выехали к берегам реки Яны на Колыме, где под лед провалилась машина с людьми.
ЧП произошло в Ольском округе. Предполагается, что в автомобиле находились 4 человека. По информации РИА Новости, удалось спасти одного ребенка.
Представитель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России: «Автомобиль Toyota Land Cruiser провалился под лед на переправе через реку Яна. Ледовая переправа уже давно закрыта, но люди решили поехать на свой страх и риск. По словам очевидцев, в машине находились 4 человека. Одного ребенка успели выкинуть из салона, когда джип начал уходить под лед. Ребенка доставили в больницу в поселок Армань, там ему оказывают психологическую помощь. Очевидцы произошедшего говорят, что машина провалилась под лед за считаные секунды, так что спасти людей не было возможности».
На место трагедии отправились спасатели и водолазы, чтобы достать тела. Также к берегам Яны выехали представители СУ СК России по Магаданской области.
Представитель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России: «Автомобиль Toyota Land Cruiser провалился под лед на переправе через реку Яна. Ледовая переправа уже давно закрыта, но люди решили поехать на свой страх и риск. По словам очевидцев, в машине находились 4 человека. Одного ребенка успели выкинуть из салона, когда джип начал уходить под лед. Ребенка доставили в больницу в поселок Армань, там ему оказывают психологическую помощь. Очевидцы произошедшего говорят, что машина провалилась под лед за считаные секунды, так что спасти людей не было возможности».
На место трагедии отправились спасатели и водолазы, чтобы достать тела. Также к берегам Яны выехали представители СУ СК России по Магаданской области.
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