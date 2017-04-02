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  • 02.04, 10:11

    На Колыме внедорожник с людьми провалился под лед

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    На Колыме внедорожник с людьми провалился под лед

    На Колыме внедорожник с людьми провалился под лед

    Спасатели и водолазы выехали к берегам реки Яны на Колыме, где под лед провалилась машина с людьми.

    ЧП произошло в Ольском округе. Предполагается, что в автомобиле находились 4 человека. По информации РИА Новости, удалось спасти одного ребенка.

    Представитель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России: «Автомобиль Toyota Land Cruiser провалился под лед на переправе через реку Яна. Ледовая переправа уже давно закрыта, но люди решили поехать на свой страх и риск. По словам очевидцев, в машине находились 4 человека. Одного ребенка успели выкинуть из салона, когда джип начал уходить под лед. Ребенка доставили в больницу в поселок Армань, там ему оказывают психологическую помощь. Очевидцы произошедшего говорят, что машина провалилась под лед за считаные секунды, так что спасти людей не было возможности».

    На место трагедии отправились спасатели и водолазы, чтобы достать тела. Также к берегам Яны выехали представители СУ СК России по Магаданской области.

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