Украинских силовиков подозревают в применении фосфорных боеприпасов

В Донбассе снова разрываются снаряды, и это несмотря на так называемое перемирие. В Ясиноватой ВСУ могли использовать крайне опасное вещество — белый фосфор. Как сообщили в Минобороны ДНР, бомбы с характерным цветом огня заметили местные жители.

Саперы ДНР обезвреживают «подарки» от украинских силовиков к 1 апреля, дню объявленного между сторонами перемирия. Полдня ВСУ хранили молчание, но потом, едва выдержав формальную паузу, открыли огонь по позициям ополченцев.



Блокпост на мосту каждую ночь переживает огненный шторм, но за несколько часов до согласованного перемирия украинская артиллерия отличилась особо. Как передает корреспондент НТВ Максим Березин, на бойцов Донецкой народной республики обрушились зажигательные снаряды. Их применение даже в этих местах считается игрой против правил.



Использование таких боеприпасов запрещено международными конвенциями. Один из боеприпасов влетел в укрепленный блиндаж, долго служивший надежным укрытием для ополченцев. Следы предыдущих перемирий видны по всему периметру блокпоста. Ополченцы показывают огромные воронки на своих позициях. Невероятно, как они смогли продержаться здесь все это время.



Мирные жители в прифронтовой зоне и вовсе не рассчитывали на обещанный силовиками режим тишины. Жизнь в полуразрушенном доме убивает всякую надежду. Представителями ОБСЕ зафиксирован обстрел донецкой фильтровальной станции, также случившийся после объявления перемирия. Сегодня власти ДНР вновь попытаются отправить туда ремонтные бригады.