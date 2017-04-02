Эрдоган объявил себя «хранителем мира и свобод»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя хранителем мира во время выступления перед курдами.
Это произошло в городе Диярбакыр, населенном преимущественно курдами. Турецкий лидер с помощью своего выступления пытался снискать поддержку курдов на грядущем референдуме о наделении президента страны новыми полномочиями.
Тайип Эрдоган, президент Турции: «Мы — хранители мира, мы — хранители свобод. Мы готовы к диалогу, готовы идти рука об руку с каждым, кому есть что сказать».
Он также обрушился на Демократическую партию народов (ДПН), которая защищает интересы курдов и пользуется у них популярностью. Эта политическая сила выступает против конституционной реформы, отмечает сайт Газета.Ru.
Стоит отметить, что курды и власти Турции находятся далеко не в лучших отношениях. С лета 2015 года активисты Рабочей партии Курдистана регулярно вступают в стычки с силовиками, порой доходит до взрывов и стрельбы.
Тайип Эрдоган, президент Турции: «Мы — хранители мира, мы — хранители свобод. Мы готовы к диалогу, готовы идти рука об руку с каждым, кому есть что сказать».
Он также обрушился на Демократическую партию народов (ДПН), которая защищает интересы курдов и пользуется у них популярностью. Эта политическая сила выступает против конституционной реформы, отмечает сайт Газета.Ru.
Стоит отметить, что курды и власти Турции находятся далеко не в лучших отношениях. С лета 2015 года активисты Рабочей партии Курдистана регулярно вступают в стычки с силовиками, порой доходит до взрывов и стрельбы.
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