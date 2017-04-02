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  • 02.04, 04:07

    Пионер поп-арта художник Розенквист скончался в США

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    Пионер <nobr>поп-арта</nobr> художник Розенквист скончался в США

    Пионер поп-арта художник Розенквист скончался в США

    Пионер <nobr>поп-арта</nobr> художник Розенквист скончался в США
  • Фото: wikipedia.org

    • Американский художник Джеймс Розенквист умер в Нью-Йорке на 84-м году жизни.

    Один из самых ярких представителей поп-арта ушел из жизни в своем доме после долгой болезни, сообщает РИА Новости.

    Розенквист, как и его знаменитые современники Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, разработал в начале 1960-х годов яркий образный стиль, который критиковали традиционалисты и который на ура приняла широкая публика.

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