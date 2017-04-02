Пионер поп-арта художник Розенквист скончался в США

Американский художник Джеймс Розенквист умер в
Нью-Йорке на 84-м году жизни.
Один из самых ярких представителей поп-арта ушел из жизни в своем доме после долгой болезни, сообщает РИА Новости.
Розенквист, как и его знаменитые современники Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, разработал в начале 1960-х годов яркий образный стиль, который критиковали традиционалисты и который на ура приняла широкая публика.
Розенквист, как и его знаменитые современники Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, разработал в начале 1960-х годов яркий образный стиль, который критиковали традиционалисты и который на ура приняла широкая публика.
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