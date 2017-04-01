#ТЫСУПЕР!
Все хиты «Юмор FM»
ТВ-Эфир
Все хиты «Юмор FM»
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.04, 01:05

    Коалиция признала гибель 229 мирных жителей при ударах в Ираке и Сирии

    комментировать

    Коалиция признала гибель 229 мирных жителей при ударах в Ираке и Сирии

    Коалиция признала гибель 229 мирных жителей при ударах в Ираке и Сирии

    Более 200 мирных жителей, вероятно, погибли в ходе ударов возглавляемой США коалиции в Ираке и Сирии с момента начала кампании в августе 2014 года.

    Об этом говорится в обнародованном в субботу ежемесячном докладе штата коалиции о потерях среди гражданского населения в зоне конфликта.

    Из доклада: «По состоянию на сегодняшний день, на основе имеющейся информации, объединенный штаб операции Inherent Resolve („Непоколебимая решимость“) полагает, что, скорее всего, по меньшей мере 229 гражданских были непреднамеренно убиты в ходе ударов коалиции с момента начала операции».

    Кроме того, пять сообщений о гибели гражданских были признаны «заслуживающими доверия». Речь идет об ударах, наносившихся в районе иракского города Мосул в сентябре 2015 года, а также в январе и феврале 2017 года, отмечает ТАСС.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru