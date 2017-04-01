Коалиция признала гибель 229 мирных жителей при ударах в Ираке и Сирии

Более 200 мирных жителей, вероятно, погибли в ходе ударов возглавляемой США коалиции в Ираке и Сирии с момента начала кампании в августе 2014 года.
Об этом говорится в обнародованном в субботу ежемесячном докладе штата коалиции о потерях среди гражданского населения в зоне конфликта.
Из доклада: «По состоянию на сегодняшний день, на основе имеющейся информации, объединенный штаб операции Inherent Resolve („Непоколебимая решимость“) полагает, что, скорее всего, по меньшей мере 229 гражданских были непреднамеренно убиты в ходе ударов коалиции с момента начала операции».
Кроме того, пять сообщений о гибели гражданских были признаны «заслуживающими доверия». Речь идет об ударах, наносившихся в районе иракского города Мосул в сентябре 2015 года, а также в январе и феврале 2017 года, отмечает ТАСС.
Из доклада: «По состоянию на сегодняшний день, на основе имеющейся информации, объединенный штаб операции Inherent Resolve („Непоколебимая решимость“) полагает, что, скорее всего, по меньшей мере 229 гражданских были непреднамеренно убиты в ходе ударов коалиции с момента начала операции».
Кроме того, пять сообщений о гибели гражданских были признаны «заслуживающими доверия». Речь идет об ударах, наносившихся в районе иракского города Мосул в сентябре 2015 года, а также в январе и феврале 2017 года, отмечает ТАСС.
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