Боб Дилан с опозданием получил Нобелевскую премию по литературе

Награда нашла героя: американский поэт и музыкант Боб Дилан в субботу в Стокгольме получил диплом и медаль лауреата Нобелевской премии по литературе за 2016 год.
В соответствии с пожеланиями Дилана вручение проходило в камерной обстановке, присутствовали только сам лауреат и члены Шведской королевской академии наук.
Дилан находится в Стокгольме с концертами. В прошлом году он отказался приехать на церемонию вручения.
Теперь американскому музыканту осталось выполнить последнее условие для получения премиальных 8 млн крон (909 тыс. долларов) — выступить с нобелевской лекцией до 10 июня. По данным ТАСС, Дилан передал академикам видео с записанным на него выступлением.
Отметим, Боб Дилан стал первым музыкантом, удостоенным Нобелевской премии за всю ее историю.
Дилан находится в Стокгольме с концертами. В прошлом году он отказался приехать на церемонию вручения.
Теперь американскому музыканту осталось выполнить последнее условие для получения премиальных 8 млн крон (909 тыс. долларов) — выступить с нобелевской лекцией до 10 июня. По данным ТАСС, Дилан передал академикам видео с записанным на него выступлением.
Отметим, Боб Дилан стал первым музыкантом, удостоенным Нобелевской премии за всю ее историю.
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