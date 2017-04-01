#ТЫСУПЕР!
Ты не поверишь!
ТВ-Эфир
Ты не поверишь!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.04, 23:34

    Боб Дилан с опозданием получил Нобелевскую премию по литературе

    комментировать
    Боб Дилан с опозданием получил Нобелевскую премию по литературе

    Боб Дилан с опозданием получил Нобелевскую премию по литературе

    Боб Дилан с опозданием получил Нобелевскую премию по литературе
  • Фото Associated Press © 2017, Chris Pizzello

    • Награда нашла героя: американский поэт и музыкант Боб Дилан в субботу в Стокгольме получил диплом и медаль лауреата Нобелевской премии по литературе за 2016 год.

    В соответствии с пожеланиями Дилана вручение проходило в камерной обстановке, присутствовали только сам лауреат и члены Шведской королевской академии наук.

    Дилан находится в Стокгольме с концертами. В прошлом году он отказался приехать на церемонию вручения.

    Теперь американскому музыканту осталось выполнить последнее условие для получения премиальных 8 млн крон (909 тыс. долларов) — выступить с нобелевской лекцией до 10 июня. По данным ТАСС, Дилан передал академикам видео с записанным на него выступлением.

    Отметим, Боб Дилан стал первым музыкантом, удостоенным Нобелевской премии за всю ее историю.

    Новости по теме

    Нобелевская премия — 2016

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru