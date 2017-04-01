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  • 01.04, 20:31

    Взрыв на карнавале в пригороде Парижа: около 20 пострадавших

    2 комментария
    Взрыв на карнавале в пригороде Парижа: около 20 пострадавших

    Взрыв на карнавале в пригороде Парижа: около 20 пострадавших

    Взрыв на карнавале в пригороде Парижа: около 20 пострадавших
  • Фото: @FranceNews24 /twitter.com

    • По предварительным данным, случившееся на карнавале — не теракт.

    ЧП случилось в коммуне Вильпент в пригороде столицы Франции. По данным издания Express пострадали около 20 человек. Между тем, по данным издания Parisien, за помощью к медикам обратились около 30 человек.



    Сильный взрыв прогремел около 17:30 по местному времени (18:30 по Москве). В тот момент на карнавале готовились поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.



    По данным местных СМИ, причиной взрыва была не террористическая атака, а несчастный случай. На место ЧП прибыли полицейские, медики и спасатели.

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