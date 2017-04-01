Взрыв на карнавале в пригороде Парижа: около 20 пострадавших

По предварительным данным, случившееся на карнавале — не теракт.
ЧП случилось в коммуне Вильпент в пригороде столицы Франции. По данным издания Express пострадали около 20 человек. Между тем, по данным издания Parisien, за помощью к медикам обратились около 30 человек.
Сильный взрыв прогремел около 17:30 по местному времени (18:30 по Москве). В тот момент на карнавале готовились поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.
По данным местных СМИ, причиной взрыва была не террористическая атака, а несчастный случай. На место ЧП прибыли полицейские, медики и спасатели.
#URGENT👉«#Explosion au carnaval de #Villepinte il y aurait 20 blessés dont 3 dans un état critique.» #BREAKING #CarnavalVillepinte #Paris pic.twitter.com/7urfIqbfeV— FranceNews24 (@FranceNews24) 1 апреля 2017 г.
Сильный взрыв прогремел около 17:30 по местному времени (18:30 по Москве). В тот момент на карнавале готовились поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.
Évacuation des blessés en cours #villepinte explosion pic.twitter.com/jcQIvZJHXU— Jacky Carrel G (@carrel75) 1 апреля 2017 г.
По данным местных СМИ, причиной взрыва была не террористическая атака, а несчастный случай. На место ЧП прибыли полицейские, медики и спасатели.
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