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  • 01.04, 20:31

    В США досрочно освобожден осужденный за шпионаж россиянин Евгений Буряков

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    В США досрочно освобожден осужденный за шпионаж россиянин Евгений Буряков

    В США досрочно освобожден осужденный за шпионаж россиянин Евгений Буряков

    В США досрочно освобожден осужденный за шпионаж россиянин Евгений Буряков
  • Фото Associated Press © 2017, Elizabeth Williams

    • Гражданин РФ был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в сборе информации в пользу властей РФ в качестве «агента иностранного государства».

    Евгений Буряков был освобожден досрочно. Он вышел из тюрьмы накануне. Об этом сообщила представитель федеральной тюрьмы в городе Элктон, штат Огайо, где его содержали, передает ТАСС.

    Россиянина планируют депортировать на родину. По данным CBC News, в распоряжении которого оказались документы федерального бюро тюрем, решение об освобождении заключенного принято в связи с его примерным поведением.

    Представитель иммиграционно-таможенной полиции США Кхаалид Уоллс подтвердил телеканалу эту информацию. По его словам, Бурякова передадут иммиграционно-таможенной полиции после освобождения из тюрьмы. Затем его отправят на родину. Но дата депортации не разглашается.

    Евгений Буряков был арестован в Нью-Йорке в начале 2015 года. Его обвинили в незаконном шпионаже на территории США. В марте 2016-го он признал вину в том, что действовал как агент иностранного правительства, не уведомив американские власти.

    В счет срока ему были засчитаны 16 месяцев, которые он провел под арестом во время следствия и судебного разбирательства. По истечении срока его постановили выслать из страны без права возвращения. Также россиянина обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч долларов через полгода после освобождения.

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