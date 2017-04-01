В США досрочно освобожден осужденный за шпионаж россиянин Евгений Буряков

Гражданин РФ был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в сборе информации в пользу властей РФ в качестве «агента иностранного государства».
Евгений Буряков был освобожден досрочно. Он вышел из тюрьмы накануне. Об этом сообщила представитель федеральной тюрьмы в городе Элктон, штат Огайо, где его содержали, передает ТАСС.
Россиянина планируют депортировать на родину. По данным CBC News, в распоряжении которого оказались документы федерального бюро тюрем, решение об освобождении заключенного принято в связи с его примерным поведением.
Представитель иммиграционно-таможенной полиции США Кхаалид Уоллс подтвердил телеканалу эту информацию. По его словам, Бурякова передадут иммиграционно-таможенной полиции после освобождения из тюрьмы. Затем его отправят на родину. Но дата депортации не разглашается.
Евгений Буряков был арестован в Нью-Йорке в начале 2015 года. Его обвинили в незаконном шпионаже на территории США. В марте 2016-го он признал вину в том, что действовал как агент иностранного правительства, не уведомив американские власти.
В счет срока ему были засчитаны 16 месяцев, которые он провел под арестом во время следствия и судебного разбирательства. По истечении срока его постановили выслать из страны без права возвращения. Также россиянина обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч долларов через полгода после освобождения.
Россиянина планируют депортировать на родину. По данным CBC News, в распоряжении которого оказались документы федерального бюро тюрем, решение об освобождении заключенного принято в связи с его примерным поведением.
Представитель иммиграционно-таможенной полиции США Кхаалид Уоллс подтвердил телеканалу эту информацию. По его словам, Бурякова передадут иммиграционно-таможенной полиции после освобождения из тюрьмы. Затем его отправят на родину. Но дата депортации не разглашается.
Евгений Буряков был арестован в Нью-Йорке в начале 2015 года. Его обвинили в незаконном шпионаже на территории США. В марте 2016-го он признал вину в том, что действовал как агент иностранного правительства, не уведомив американские власти.
В счет срока ему были засчитаны 16 месяцев, которые он провел под арестом во время следствия и судебного разбирательства. По истечении срока его постановили выслать из страны без права возвращения. Также россиянина обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч долларов через полгода после освобождения.
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