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  • 01.04, 17:29

    «Правую руку» главаря ИГ уничтожили в Ираке

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    «Правую руку» главаря ИГ уничтожили в Ираке

    «Правую руку» главаря ИГ уничтожили в Ираке

    Ияд Хамид аль-Джумейли, считавшийся «правой рукой» главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, уничтожен в результате авиаудара на западе Ирака.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на заявление разведки, речь идет о так называемом «министре войны» ИГ Ияде Хамиде аль-Джумейли. Отмечается, что он был ликвидирован в городе Эль-Каим — одном из последних оплотов ИГ в западной иракской провинции Анбар на границе с Сирией.

    Из заявления разведки: «На основе данных разведки самолеты ВВС нанесли точный удар по штабу военного командования ИГ в городе Эль-Каим и уничтожили второго человека в ИГ после террориста Абу Бакра аль-Багдади — террориста Ияда Хамида аль-Джумейли по прозвищу Абу Яхья, министра войны ИГ».

    Дата авиаудара в сообщении не уточняется. Разведка также отметила, что при том же авианалете в Эль-Каиме были убиты еще два главаря ИГ местного значения.

    Аль-Джумейли ранее фигурировал в иракских СМИ как бывший сотрудник местных силовых структур, ставший в ИГ главным по безопасности. Телеканал Sky News Arabia в августе 2016 года со ссылкой на собственные источники сообщал о его возможной ликвидации при бомбардировке в Мосуле.

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