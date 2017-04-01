Певцу Владимиру Кузьмину грозит инвалидность

О том, что музыкант, возможно, неизлечимо болен, на всю страну заявила Алла Пугачёва в одной из телепрограмм. И ее слова тут же перепечатали десятки газет.

Оказывается, замедленная речь, нетвердая походка и рассеянный взгляд у музыканта могут быть вовсе не из-за пристрастия к алкоголю.



Валерия, певица: «Володя, я вам желаю терпения, сил в борьбе, ни в коем случае нельзя опускать руки!»



Актриса Вера Сотникова жила с Кузьминым в гражданском браке и уверяет: раньше симптомов страшной болезни у музыканта она не замечала. Возможно, Алла Пугачёва неудачно пошутила, а все приняли это за чистую монету?



Вера Сотникова: «Ну, я жила с ним семь лет, если вы в курсе. Мы шифровались, как могли, конечно. И правильно делали, чтоб никто не вмешивался в нашу жизнь. Но еще раз говорю: это не рассеянность, это наоборот сосредоточенность совершенно на другом».



Специалисты объясняют: они не могут только по видео концертов поставить точный диагноз, но, возможно, у Кузьмина — рассеянный склероз, при котором поражается центральная нервная система, или абсанс — кратковременные эпилептические припадки, а может быть, даже болезнь Паркинсона.



Специалисты настоятельно рекомендуют Кузьмину срочно обратиться к врачу, ведь промедление может грозить рокеру инвалидностью. А коллеги теперь понимают, с чем связано странное поведение Владимира Кузьмина на гастролях. Легенду советского рока постоянно обвиняют в срыве концертов, списывая все на любовь рокера к горячительным напиткам. А врачи знают: это первый сигнал болезни.



Подробности — в видеоматериале.