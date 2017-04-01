В Подмосковье легковушка врезалась в машину скорой помощи

Автомобиль врезался в стоявшую на обочине скорую в подмосковном Электрогорске.
Авария произошла в 11:20 на трассе М1, передает ТАССсо ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
В машину скорой помощи, которая стояла на обочине, врезалась иномарка KIA, ехавшая в попутном направлении. В результате столкновения один человек был доставлен в больницу.
По словам источника в правоохранительных органах, бригада медиков была вызвана на место ДТП. Когда скорая прибыла на место и встала на обочине, в нее врезалась легковушка KIA. Пострадала участница первой аварии, а также врачи скорой помощи.
В машину скорой помощи, которая стояла на обочине, врезалась иномарка KIA, ехавшая в попутном направлении. В результате столкновения один человек был доставлен в больницу.
По словам источника в правоохранительных органах, бригада медиков была вызвана на место ДТП. Когда скорая прибыла на место и встала на обочине, в нее врезалась легковушка KIA. Пострадала участница первой аварии, а также врачи скорой помощи.
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