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  • 01.04, 14:28

    В Подмосковье легковушка врезалась в машину скорой помощи

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    В Подмосковье легковушка врезалась в машину скорой помощи

    В Подмосковье легковушка врезалась в машину скорой помощи

    Автомобиль врезался в стоявшую на обочине скорую в подмосковном Электрогорске.

    Авария произошла в 11:20 на трассе М1, передает ТАССсо ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

    В машину скорой помощи, которая стояла на обочине, врезалась иномарка KIA, ехавшая в попутном направлении. В результате столкновения один человек был доставлен в больницу.

    По словам источника в правоохранительных органах, бригада медиков была вызвана на место ДТП. Когда скорая прибыла на место и встала на обочине, в нее врезалась легковушка KIA. Пострадала участница первой аварии, а также врачи скорой помощи.

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