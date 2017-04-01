Склонны ли россияне к вегетарианству: генетический эксперимент

Американские исследователи проанализировали ДНК тысячи человек и выявили ген вегетарианства. Склонность к растительной пище отмечена у 70% жителей Южной Азии. Что же касается Европы, то в ней к вегетарианству предрасположены лишь 17% жителей. Программа «Двойные стандарты» попыталась узнать, есть ли подобные гены у россиян.

287 вегетарианство

генетика

еда

мясо

Удивительная статистика для холодных широт: 55% россиян одобряют вегетарианство. И если не полностью перешли на растительный рацион, то хотя бы раз в две недели стараются устраивать себе разгрузочные дни.



Особенно популярно вегетарианство среди молодежи. Каждый седьмой моложе 24 лет — вегетарианец. Но если верить американским ученым, вегетарианцем стать нельзя, им можно только родиться.



Валерий Ильинский, генетик: «Ген вегетарианства отвечает за возможность организма синтезировать из растительной пищи жирные кислоты омега-3 и омега-5. По умолчанию наш организм получает эти жирные кислоты из животной пищи».



Чтобы узнать, если у россиян ген вегетарианства, репортеры программы «Двойные стандарты» отправились в лабораторию.



Подробности — в видеоматериале.