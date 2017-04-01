«Депрессивные больные»: за проезд на красный будут отправлять на психиатрическую экспертизу

Российским водителям за проезд на запрещающий сигнал светофора светит не только штраф, но и
судебно-психиатрическая экспертиза. И это передовой мировой опыт.
Проезд на красный давно перестал быть дорогим нарушением: штраф — 1000 рублей. И только на второй раз могут лишить прав на полгода. Но депутаты решили, что это наказание не работает и таким нарушителям дорога в психбольницу.
Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы РФ: «Люди, которые позволяют себе проехать перекресток на явный красный свет — не на желтый, не на мигающий зеленый, а на красный, — должны быть обследованы у психиатра».
По мнению законодателей, здоровый человек не полетит на запрещающий сигнал, рискуя жизнью. Психиатра должен посетить каждый, кто получает права, но справки легко купить, а потерять разум можно и после автошколы.
Сергей Ениколопов, психиатр: «Это депрессивные больные с суицидальными мыслями. Поэтому они идут на красный свет с надеждой, что вдруг из-за угла вырвется на зеленый свет другой водитель, который его и убьет. Такие люди, конечно, нуждаются в лечении».
Первыми такой закон применили в Нигерии, где устали бороться с дикими нравами на дорогах. Не заметил красный свет — поезжай в желтый дом.
Если отклонения в психике нарушителя подтвердят, водителя оставят в больнице и заберут права. Если нарушитель здоров, он оплачивает штраф, обследование и проходит курс терапии.
За полгода в Нигерии проверили полтысячи нарушителей. Почти все здоровы, но закон оказался эффективным. Никто не хочет проходить унизительную процедуру в сумасшедшем доме.
Не исключено, что в России «правило психушки» распространят и на другие нарушения — превышение скорости, обгон через сплошную и даже непристегнутый ремень.
Подробности — в видеоматериале программы «Главная дорога».
Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы РФ: «Люди, которые позволяют себе проехать перекресток на явный красный свет — не на желтый, не на мигающий зеленый, а на красный, — должны быть обследованы у психиатра».
По мнению законодателей, здоровый человек не полетит на запрещающий сигнал, рискуя жизнью. Психиатра должен посетить каждый, кто получает права, но справки легко купить, а потерять разум можно и после автошколы.
Сергей Ениколопов, психиатр: «Это депрессивные больные с суицидальными мыслями. Поэтому они идут на красный свет с надеждой, что вдруг из-за угла вырвется на зеленый свет другой водитель, который его и убьет. Такие люди, конечно, нуждаются в лечении».
Первыми такой закон применили в Нигерии, где устали бороться с дикими нравами на дорогах. Не заметил красный свет — поезжай в желтый дом.
Если отклонения в психике нарушителя подтвердят, водителя оставят в больнице и заберут права. Если нарушитель здоров, он оплачивает штраф, обследование и проходит курс терапии.
За полгода в Нигерии проверили полтысячи нарушителей. Почти все здоровы, но закон оказался эффективным. Никто не хочет проходить унизительную процедуру в сумасшедшем доме.
Не исключено, что в России «правило психушки» распространят и на другие нарушения — превышение скорости, обгон через сплошную и даже непристегнутый ремень.
Подробности — в видеоматериале программы «Главная дорога».
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