Плюсы и минусы наклейки новичка на машине: эксперимент «Главной дороги»

Начинающие водители обязаны клеить желтый знак на машину на два года. По новым правилам, если нет знака, новичку грозит предупреждение или штраф 500 рублей. Но пока выпускники автошкол предпочитают не выделяться из потока.
Первое время Мила Тихомирова строго по правилам ездила по Москве со знаком новичка. Но недолго. На новичков водители обычно реагируют агрессивнее. Неуверенность раздражает.
Мила Тихомирова, начинающий водитель: «Кого-то ты будешь раздражать этим значком. Где-то, чтобы ты быстрее выезжал, могут сигналить тебе, фарами мигать, где-то наоборот — подкараулить и напугать, подрезать».
Сергей Ениколопов, психолог: «Когда человек размещает этот знак, он ожидает, что к нему будут относиться снисходительнее. Но потом он убеждается, что не только не прощают, а еще иногда и палец показывают в окно».
Многие опытные водители видят в новичках опасность, и уверены: их нужно помечать.
Виктория Юрьева, опытный водитель: «Когда я вижу машину со знаком новичка, конечно, я ее хочу поскорее объехать на безопасном расстоянии, потому что я понимаю, что человек может сделать какое-то резкое движение».
Алексей Соловьёв за рулем уже четыре года, но знак не снимает. От него, говорит, только польза.
Алексей Соловьев, молодой водитель: «Развязки у нас ультрамодные и не всегда понятные, ну, и пришлось экстренно совершить маневр через полосу. Инспектор это все увидел, остановил. Он вошел в положение и сделал предупреждение на первый раз благодаря значку, а так это был бы штраф».
Программа «Главная дорога» провела эксперимент: опытный водитель проехал со значком новичка и без него по одному и тому же маршруту, с одной скоростью, выполняя одни и те же маневры, и сравнил реакцию других участников движения. Результаты — в видеоматериале программы «Главная дорога».
Мила Тихомирова, начинающий водитель: «Кого-то ты будешь раздражать этим значком. Где-то, чтобы ты быстрее выезжал, могут сигналить тебе, фарами мигать, где-то наоборот — подкараулить и напугать, подрезать».
Сергей Ениколопов, психолог: «Когда человек размещает этот знак, он ожидает, что к нему будут относиться снисходительнее. Но потом он убеждается, что не только не прощают, а еще иногда и палец показывают в окно».
Многие опытные водители видят в новичках опасность, и уверены: их нужно помечать.
Виктория Юрьева, опытный водитель: «Когда я вижу машину со знаком новичка, конечно, я ее хочу поскорее объехать на безопасном расстоянии, потому что я понимаю, что человек может сделать какое-то резкое движение».
Алексей Соловьёв за рулем уже четыре года, но знак не снимает. От него, говорит, только польза.
Алексей Соловьев, молодой водитель: «Развязки у нас ультрамодные и не всегда понятные, ну, и пришлось экстренно совершить маневр через полосу. Инспектор это все увидел, остановил. Он вошел в положение и сделал предупреждение на первый раз благодаря значку, а так это был бы штраф».
Программа «Главная дорога» провела эксперимент: опытный водитель проехал со значком новичка и без него по одному и тому же маршруту, с одной скоростью, выполняя одни и те же маневры, и сравнил реакцию других участников движения. Результаты — в видеоматериале программы «Главная дорога».
Комментарии